Kılınç: “Filistin geniş bir coğrafyanın bir parçasıydı”

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Politika Konuşmaları kapsamında Doç. Dr. Salih Kesgin’in moderatörlüğünde gazeteci, araştırmacıyazar Taha Kılınç’ı ağırladı. Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda “4 Filistin” başlığı altında Kılınç, gerçekleştirdiği sunumla değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.



“4 Filistin derken fiilen bugün İsrail'in kurulduğu topraklarda 4 parçaya ayrılmış bir yapı olduğunu kastediyoruz”

“4 Filistin” kavramını açıklayarak sözlerine başlayan Kılınç, “4 Filistin derken neyi kastediyorum? Önce onu açıklayayım. Şimdi biz Filistin dediğimizde önce neyi kastediyoruz? Yani zihnimizde mesela bugün Filistinliler diyoruz. Filistin diyoruz ya da işte Filistin Devleti diyoruz, Filistin yönetimi diyoruz. Acaba nereyi kastediyoruz tam olarak? Ona biraz daha yakından bakalım istiyorum. Şimdi bir defa 4 Filistin derken şu anda aslında fiilen bugün İsrail'in kurulmuş olduğu topraklarda 4 parçaya ayrılmış bir yapı olduğunu öncelikle kastediyoruz. Yani tarihte Filistin olarak yaşayan, hatta daha öncesinde Bilad'üşŞam olarak bildiğimiz bugün Suriye'nin başkenti Şam bizim için bir şehir ismi ama biliyorsunuz tarihte orası Bilad'üşŞam idi. Yani Şam beldeleri, Şam ülkeleri anlamına gelen Bilad'üşŞam’ın sınırları bugün bizim Urfa, Antakya hatta bazı tanımlara göre Maraş’ı bile içine alıyordu kuzeyde. Güneyde bugünkü Suudi Arabistan'ın bir kısmını da içine alacak şekilde Ürdün'ün tamamı, Filistin'in tamamı, bugünkü Lübnan'ın tamamı, Suriye'nin büyük bir bölümü, Irak sınırına doğru Deyrizor’a kadar uzanıyordu aşağı yukarı” dedi.



“1948'de İsrail'in kuruluşuyla Filistinlilerin kim olduğu, Filistin'in neresi olduğuyla ilgili bir tartışma başladı”

İsrail’in kurulması sürecinde yaşananlara değinerek sözlerine devam eden Kılınç, “Filistin dediğimiz bölge tarihte oradaki insanların oradaki çeşitli siyasi ya da etnik unsurların herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadan yaşadıkları aslında geniş bir coğrafyanın bir parçasıydı. Derken 1917'de Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesiyle işte bugünkü konumuz o değil dolayısıyla o noktaya uzun uzun değinmeyeceğim ama zaten hepimizin bildiği şeyler. İmparatorluğun parçalanmasından sonra coğrafyada yeni bir şekillenme yaşandı ve Filistinli diye bir şey ortaya çıktı, Filistinliler. 1917'den sonra özellikle hemen İngiliz manda yönetimi başladı malumunuz, 14 Mayıs 1948 günü gece yarısı saat 12'ye kadar sürecek bir manda yönetimiydi bu. Manda yönetiminin bitişine sekiz saat kala 14 Mayıs 2018 öğleden sonra saat dörtte başlayan bir toplantıda saat tam dört buçukta ileride İsrail'in ilk başbakanı olacak olan David Ben Gurion tarafından bugün Tel Aviv'de bir tiyatro binası olan bir salonda o gördüğünüz meşhur fotoğrafı aklınıza getirin bu arada arkada Theodor Herzl’in meşhur posteri önünde ayakta duran bir adam. Kel, saçının kenarları böyle kabarmış David Ben Gurion portresi ve elinde bir bildirge okuyor. İşte o bildirge İsrail'in kuruluş bildirgesi ve 1948'de İsrail'in kuruluşuyla bölgede yeni bir gerçeklik ortaya çıktı. Ve Filistinlilerin bu defa kim olduğu, Filistin'in neresi olduğuyla ilgili bir tartışma başladı. Çünkü İngiltere'nin 1917'de bölgeyi manda yönetimi altına alışına kadar ifade ettiğim gibi, o bölgede müstakil bir Filistin devleti ya da müstakil bir Filistin varlığı mevcut değildi” şeklinde konuştu.

“4 Filistin” başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.

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