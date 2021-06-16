Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, bel fıtığı şikayeti olan hastalarda bazen cerrahi yönteme başvurmadan fizik tedavi yöntemleri ile başarılı sonuçlar alınabileceğini söyledi.

Bel fıtığında fizik tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, "Omurga kemiklerimiz arasında intervertebral disk dediğimiz hareketlerimizi kolaylaştıran, omurganın dayanıklı olmasını sağlayan özel bir bağ dokusu bulunur. Ağır yük taşıma, düşme, obezite gibi nedenler sonucu diskte oluşan bozulmalar sonucu bel fıtığı oluşmaktadır. Burada öncelikle hastaya kesin bel fıtığı teşhisinin konulması lazım. Fıtığın büyüklüğüne ve gösterdiği şikayetlere göre tedavisi değişmektedir. Fıtığın en hafif şekli olarak diskin dışarı doğru bombeleşmesidir. Bu hafif ödem yapar bunun tedavisi ilaç, istirahat ve fizik tedavidir. Yine orta büyük fıtıklarda dışa doğru daha büyük bombelik var ama lifler tam olarak yırtılmamıştır. Burada da yine aynı tedavi yöntemlerini uygulamaktayız. İleri dönem fıtıklarda disk artık görevini yapmamaktadır. Sinire doğru yapışmıştır. Burada hastayı ameliyata göndermeden tedavi yapmaya çalışıyoruz. Ama çok ilerlemiş ve çok şiddetli ağrılar var ise yapılan tedavi ile geçmiyorsa, kuvvet kaybı başlamışsa o zaman cerrahi tedavi düşünülüyor” dedi.

Farklı tedavi yöntemlerine değinen Akar şöyle devam etti:

“Özellikle bel kaslarındaki spazmı gevşetmek için kuru iğne tedavisinin özellikle akut dönemde oldukça yararı olmaktadır. Yine o bölgelerde ilaç enjeksiyonları yapılmaktadır. Bunların hastaya çok yararı olmaktadır. Bir de bizim kinezyolojik bantlama dediğimiz bant tedavimiz vardır. Bant tedavisi hastanın o bölgesindeki kan dolaşımını arttırmakta ve gevşemesine yardımcı olmaktadır. Cerrahiye gitmeyen diğer fıtıklar ise nasıl tedavi ediliyor sorusuna ise; hasta bize geldiği zaman hastanın durumunu değerlendirir ilaç tedavisi, istirahat ve korse veririz ve hastayı takibe alırız. Eğer bunlara rağmen hastanın şikayetleri azalmıyorsa, geçmiyorsa hastayı fizik tedavi programına alıyoruz.”

Fizik tedavide amacın ağrıların azaltılması olduğunu vurgulayan Dr. Suat Akar, “Fizik tedavi programı günde 3 saat olmak üzere yaklaşık 1520 seans arasında uygulanıyor. Hastanın durumuna göre bu süre kısılır ya da uzatılır. Hastaya burada yüzeye sıcak uygulanır. Fıtık oluşan bölgenin cilt altı ısıtılır bu 42 dereceye kadar arttırılabiliyor. Yine deri üzeri ısıtıcılar ile daha derin 2, 2,5 cm derinlikteki kas tabakasını ısıtır. Elektro terapi dediğimiz yöntemde ise ağrının azaltılmasına ve kas spazmın gevşetilmesine yönelik uygulanır. Hekim gerekli görürse hastayı Traksiyona alır. Traksiyon bir fizik tedavi yöntemidir. Kırılan kemiği hizalamak, ameliyat öncesi kırık ağrısını azaltmak ve sertleşen kas, eklem veya cildi iyileştirmek amacıyla başvurulur. Her gün uygulanan tedavi yöntemleri ile iyileşme gözlenmediği hastanın şikayetleri arttığı takdirde cerrahi işlem uygulanmaktadır" diyerek sözlerine son verdi.

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