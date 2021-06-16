Bafra'da OSB'lerde çalışanlara aşı

Samsun’un Bafa ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) işletmelerde çalışanlara aşılama çalışmaları başlatıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerce aşı çalışmalarına hız verilen ilçe merkezinde 60 bin kişi aşılandı. Filyasyon ekiplerinin de dahil edildiği aşılama çalışmalarında OSB'de bulunan işletmelerde çalışan işçilere aşı yapılmaya başlandı.

Aşı çalışması hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, “Bafra Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibimizi aşı ekibi olarak değiştirdik. Şu anda birçok merkezde olduğu gibi burada da organize sanayi bölgemizdeki işletmelerde yerinde aşılama yapıyoruz. Gerekli sağlık önlemlerini aldık. Doktor ve sağlık ekibimiz hemşirelerimizle beraber aşılarını yerinde yapmak istiyoruz. Hızlı bir şekilde aşıyı arttırarak ülkemizde bağışıklık oranını arttırmak çabasındayız. Bu yüzden ekiplerimizi gerek kendi merkezimizde hem içeride hem dışarıda özellikle kapalı alanlar kurarak bu tür merkezlerde aşıyı ve bağışıklık sistemini arttırmak istiyoruz. Sağlık ekibi olarak bugüne kadar ağırlıklı olarak filyasyon çalışmıştık. Aynı ekiplerimizle şu anda aşı ekibi olarak çalıştırıyoruz. Bafra’da 60 binin üzerinde aşılama yapıldı. Yüzdelik dilimde yüzde 42 civarlarına geliyor" dedi.

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