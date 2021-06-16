Samsun'da 5 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

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Samsun'da yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinin Deliahmet Mahallesi'nde M.A.(83) araziden topladığı mantardan yiyince zehirlendi. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.

Havza ilçesinin Demiryurt Mahalles'inde araziden topladığı mantardan yiyen B.Ç.(54), K.Ç..(47) ve C.Ş.(34) zehirlendiler. Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde ise yediği mantardan zehirlenen S.A.B.(41) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 kişinin zehirlendiği 3 ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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