Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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TOPRAGA VERİLDİ

Samsun'da çalıştığı iş yerine bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı ekmek fırını çalışanı Emrah Sezmiş, öğle vakti Umut Mahallesi´ndeki evinden helallik alınmasının ardından Üçköprü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dikbıyık Jandarma Karakolu'na götürülen otomobildeki 3 kişi, aracı kullanan kişinin Y.E.B. (26) olduğunu itiraf etti. Kaza sonrası kaçtığı belirlenen Y.E.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL, Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-06-16 15:30:48



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