Samsun'da sinema salonu sayısı 24, tiyatro salonu sayısı 5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun'da 24 sinema salonu ve 5 tiyatro salonu bulunduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Yılı Sinema ve Tiyatro İstatistikleri'nden "Samsun İli Sinema ve Tiyatro istatistikleri, 2020" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.



Samsun'da sinema salonu sayısı 24 oldu

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 4,5 azalarak 2 bin 698 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 6,0 azalarak 317 bin 763 oldu. Samsun 24 sinema salonu ile 81 il arasında 27. sırada yer aldı.



Samsun'da 2020 yılında sinema salonlarında gösterilen film sayısı 296 olarak gerçekleşti

Samsun'da bulunan 24 sinema salonunun toplam koltuk sayısı 3 bin 125'dir. Yani salon başına ortalama 130 koltuk düşmektedir ve Samsun'da sinema salonlarında gösterilen film sayısı 2020 yılında 296 oldu. 296 filmin 104'ü (yüzde 35,1) yerli, 192'si (yüzde 64,9) yabancı film kategorisinde. Gösterimi yapılan 296 filmi Samsun genelinde 174 bin 901 seyirci izledi. 174 bin 901 seyircinin 144 bin 429'u (yüzde 82,6) yerli, 30 bin 472'si (yüzde 17,4) yabancı kategoride yer alan filmleri izledi. Samsun ilinde sinema salonu başına düşen seyirci sayısı 7 bin 287 ve sinema salonlarında gösterilen ortalama film sayısı 12 oldu.



Samsun'da tiyatro salon sayısı 5 oldu

Türkiye'de tiyatro salon sayısı 2019/20 sezonunda, 2018/19 sezonuna göre yüzde 20,1 azalırken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 24,5 azaldı. Buna göre 2019/20 sezonunda tiyatro salon sayısı 720 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 267 bin 857 oldu. Samsun 5 tiyatro salonu ile 81 il arasında 29. sırada yer almıştır. Samsun'da yer alan 5 tiyatro salonunun toplam koltuk sayısının 2 bin 78 olduğu belirtildi.



Samsun'da tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 39 olarak gerçekleşti

Samsun'da tiyatro salonlarında oynanan eser sayısının 32'si (yüzde 82,1) yetişkin, 7'si (yüzde 17,9) çocuk kategorisinde olmak üzere toplam 39 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 79 ve seyirci sayısı ise 23 bin 141 oldu. 23 bin 141 toplam seyirci sayısının 20 bin 281'i (yüzde 87,6) yetişkin, 2 bin 860'ı ise (yüzde 12,4) çocuk seyircidir.

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