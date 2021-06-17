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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süt Üreticileri Birliği’nde ‘hijyen’ kriteri

İHA

Süt Üreticileri Birliği’nde ‘hijyen’ kriteri

Çarşamba Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Akbaş, ilçede büyük bir yapı haline gelinmesine rağmen, birliğin tam anlamıyla süt toplamada hakim olamadığından yakınarak, "Hijyen olmazsa temiz gıda yiyemez insan. Bu şekilde giderse 5 yıl sonra üreten kalmayacak, doğal gıda bulunamayacak" dedi.
Süt Üreticileri Birliği’nin Çarşamba ilçesinde çiftçiler tarafından rağbet görse de bireysel olarak hiçbir resmiyete dayanmayan bazı kişilerin süt toplayıcılığı yapmasından ötürü, hijyen konusunda sağlıklı davranılmadığını anlatan Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ahmet Akbaş, "Çiftçimizden birliğimize rağbet var ama süt ilçemizde dağınık şekilde toplanıyor. Düzensiz, onaysız, hijyensiz bir şekilde süt toplayan arkadaşlar var. Bu arkadaşlarımız bazen hata yapabiliyorlar. Kimi yerde farklı kimi yerde farklı rakamlar dönebiliyor. Haksız rekabet oluyor. Belli bir günlerde fiyat yükseltiyor, senin güvenini kazandıktan sonra ise zarar vermeye başlıyor. Bu da insana güvensizlik oluşturuyor ve üretimi düşürüyor. Süt Üreticileri Birliğimiz, Samsun’un en büyüklerindendir. Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık olmak üzere 3 ilçenin birleştiği bir birlik. Birliğimiz üretimle ilgili olan insanlarımız, süt desteklerini biz kontrol ediyoruz. Ankara’ya biz gönderiyoruz. Devletten gelen maddi desteklerin ise kendi hesaplarına yatmasını da sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz istiyoruz ki bakanlık bize yetki versin"
Söz konusu birlikte bulunan üye sayısından ve Çarşamba ilçesinde elde edilen verim hakkında konuşan Akbaş, "Bin 200 ile bin 300 arası üyelerimiz var ama aktif olanları ise yaklaşık 300 kadarı. Düzensizlik var. Biz istiyoruz ki bakanlık bize yetki versin. Süt toplama işine el koyuyoruz. Bakanlık olarak siz birlik olarak bizim elimiz ayağımızsınız. Yörede mahalle. Bizim elemanlarımız herkes ile muhatap olacak. Aracı biz olacağız. Şikayetlerde biz ilgileneceğiz. Biz toplayacağız, araçlarda bizle olacağız. Toplama kampları, analiz, yağ oranı, endüstriyel oranı ölçülecek. Yani bilinçli tüketim bilinçli iş yapalım. Çarşamba’nın günlük kapasitesi bu aylarda yaz mevsimi olması dolayısıyla 40 ile 45 ton arası. Bunun 30 tonu fabrika bazında olur 10 veya 15 tonda günü birlik yoğurt süt ihtiyacını karşılar. İnsan para kazanamadığı işte mutlu olmaz. Bir hayvanın buzağı 3 veya 4 bin TL sütünden gelir elde etmenin yanında kendi yemini çıkaracak duruma gelirse hem üretime de katkı olur hem aileye hem de şahsa" ifadelerini kullandı.
Akbaş, piyasada 2530 tane süt toplayan kişilerin olduğunu vurgulayarak, söz konusu kişilere denetlemelerin yapılması gerektiğini, yoksa yaşanan kopukluktan dolayı zamanla ürünün hiç alınamayacağını söyledi.

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