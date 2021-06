Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar kamerada (2)

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Güvenli Mahallesi´nde, sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle dere kenarında evleri olanlar, zor anlar yaşadı. Mahalleye ulaşımın sağlandığı yollar ve köprüler, hasar gördü. Aracının sel sularına kapıldığı anlar kameraya yansıyan Levent Taş´ın babası Hasan Taş, "Buraya menfez yapmayın, dedik ama yaptılar. Bu köprü olmasaydı bu kadar zarar görmezdik. 170 bin TL´lik arabamız gitti. Buranın hali belli. Konuşamıyorum bile, her şeyim gitti. Canımızı zor kurtardık. Evin camlarından dışarı atladık, öyle kurtulduk. Perişan vaziyetteyiz. Su yok, telefonlar çekmiyor" dedi.

`10 SANİYEDE HER ŞEY GİTTİ´

Mahalleliden Çetin Taş da "Diyecek bir şey yok, 10 saniye içinde her şey gitti. Bir an önce yetkililerin gelip, çare bulmaları lazım. Ben arabamı zor kurtardım. Arabamın içi su aldı ve şu an çalışmıyor" diye konuştu.

`AFET YAŞANDI´

Güvenli Mahallesi Camii'nin imamı Osman Kesici ise "Burada büyük bir afet yaşandı. Karşıdaki komşularımız yan komşuya sığındılar. Komşularımız yaşıyor ama telefonlar çekmiyor, diye kendilerinden haber bile alamadık. Araç sele kapıldı, silecekleri çalışıyordu ve o nedenle içinde biri var zannettik. İnsanların evini su bastı, kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İçme suyumuz yok, şehirle bağlantımız kesildi, yardım bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Alaçam Oğuzhan UYSAL

2021-06-17 12:04:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.