5 ilde 580 milyon TL’lik elektrik yatırımı Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta toplam 580 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ilde 580 milyon TL’lik elektrik yatırımı Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta toplam 580 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek

İHA

5 ilde 580 milyon TL’lik elektrik yatırımı Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta toplam 580 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilecek

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), sorumluluk sahasındaki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yılsonuna kadar toplam 580 milyon liralık yatırım gerçekleştirecek.
Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2021 yılında toplam 580 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, “Hizmet verdiğimiz 5 ilde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulduğumuz zamandan bu güne kadar uluslararası standartlarda elektrik dağıtım kalitesi vermeyi hedefleyen YEDAŞ, bu kapsamda şebeke yapısında, teknoloji, ArGe faaliyetlerinde ve çağrı merkezi alanında yenilikçi uygulamalar ve yatırımlarla gelişmesini sürdürdü. Bu kapsamda 2020 yılında 356,5 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik” dedi.

“Tüm bölgeye kesintisiz enerji”
'2021 Yılı Tesis Yatırım Planı'na değinen Genel Müdür Hasan Yasir Bora, “Bu yatırımın büyük oranı transformatör ilavesi havai hat yatırımlarını kapsıyor. 2.666 kilometre havai ve 176 kilometre yeraltı olmak üzere Alçak Gerilim (AG) ve Orta Gerilim (OG) şebeke, 98 kilometre aydınlatma, 431 adet trafo tesisi ve 115 adet beton köşk tesisi bu yatırım planı kapsamında hayata geçirilecek. Merkez ilçeler ve kırsaldaki gerilim düşüm sorunlarına öncelik vererek enerjinin en uç noktadaki kullanıcıya kadar kesintisiz ve sürekli dağıtımına yönelik planlamamızı oluşturduk. Bu kapsamda tüm ihaleler yapıldı. Yıl boyunca aylık 700 kişiye yaklaşan çalışan ile yatırımlarımızı sene sonuna kadar tamamlayacağız” diye konuştu.

“Hizmet kalitemiz artıyor”
Hizmet kalitesinin her geçen gün arttığına değinen Hasan Yasir Bora, son olarak şunları söyledi:
“Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla müşterilerimize ‘kaliteli ve kesintisiz’ elektrik enerjisi hizmeti sunarak sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti temelinde oluşturduğumuz ‘yenilikçi uluslararası kurumsal yapımız’ ile 2021 yılı yatırım hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun için çok hassas çalışmalar ve belirli kriterlere, puanlamaya göre önceliklendirme yapıyoruz. Her sene artan yatırım tempomuz ile çok kısa sürede bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacağız. YEDAŞ, öngörülen tüm yatırımlarını en kısa süre içerisinde hayata geçirecektir. Hizmet kalitesini artırma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunspor’da sözleşmesi biten 15 oyuncudan 9’uyla yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Samsunspor’da sözleşmesi biten 15 oyuncudan 9’uyla ...
Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar kamerada (2)
YEREL HABERLER Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar kamerada (2)
Çarşamba Nüfus Müdürlüğü’nde tadilat
YEREL HABERLER Çarşamba Nüfus Müdürlüğü’nde tadilat
Süt Üreticileri Birliği’nde ‘hijyen’ kriteri
YEREL HABERLER Süt Üreticileri Birliği’nde ‘hijyen’ kriteri
OMÜ Arama Kurtarma Takımı eğitimi tamamladı
YEREL HABERLER OMÜ Arama Kurtarma Takımı eğitimi tamamladı
Samsun'da son 24 saatte metre kareye 31,1 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Samsun'da son 24 saatte metre kareye 31,1 kilo yağış ...
OMÜ’de biyoloji, coğrafya ve tarih bölümleri akredite oldu
YEREL HABERLER OMÜ’de biyoloji, coğrafya ve tarih bölümleri akredite ...
Evine 5 dakika kala kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Evine 5 dakika kala kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Çivisiz ahşap cami ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Çivisiz ahşap cami ilgi bekliyor
Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da aracın sele kapıldığı anlar kamerada
Samsun’da 3 gündür aşılama rekoru kırılıyor Son 24 saatte 18 bin 977 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Samsun’da 3 gündür aşılama rekoru kırılıyor Son 24 ...
UFO sanıldı, meteoroloji balonu çıktı
YEREL HABERLER UFO sanıldı, meteoroloji balonu çıktı
Park halindeki panelvan araç sel sularına kapıldı
YEREL HABERLER Park halindeki panelvan araç sel sularına kapıldı
Bafra'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Bafra'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Aracında uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Aracında uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
Banka kartını yenile vaadiyle kandırılıp 6 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Banka kartını yenile vaadiyle kandırılıp 6 bin lira ...
Sulama kanalı çevresinde kenevir bitkisi ve 500 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sulama kanalı çevresinde kenevir bitkisi ve 500 gram ...
CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası’na ziyaret
YEREL HABERLER CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası’na ziyaret
Başkan Demirtaş: “İlçemizi baştan aşağı elden geçiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “İlçemizi baştan aşağı elden ...
Vali Dağlı: “Samsun’u Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasında”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Samsun’u Türkiye genelinde daha da ön ...
Samsun'da sinema salonu sayısı 24, tiyatro salonu sayısı 5 oldu
YEREL HABERLER Samsun'da sinema salonu sayısı 24, tiyatro salonu ...
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı
YEREL HABERLER Otomobil elektrikli bisiklete çarptı
Metruk binada yangın çıktı
YEREL HABERLER Metruk binada yangın çıktı
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti (2)