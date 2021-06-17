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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkinsonda derin beyin stimülasyonu ile hareket özgürlüğü

İHA

Parkinsonda derin beyin stimülasyonu ile hareket özgürlüğü

Derin beyin stimülasyonu ile beynin hedeflenen bölgelerine elektrotların yerleştirildiği tedavi sayesinde ileri parkinson hastalarının hareketlerinde rahatlama olabiliyor.
Parkinson hastalığında derin beyin stimülasyonu tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, beynin hedeflenen bölgelerine elektrotların yerleştirildiği tedavi sayesinde ileri Parkinson hastalarının hareketlerinde rahatlama olabildiğini söyledi. Derin beyin stimülasyonu tedavisinin tıpta ‘beyin için kalp pili’ olarak da adlandırıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, “Derin beyin stimülasyonunda, beynin hedeflenen bölgelerine elektrotlar yerleştirilir ve pil yardımıyla çalışması sağlanır” dedi.

“Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) parkinsonun tüm ana hareket semptomları için etkili”
Derin beyin stimülasyonunun (DBS), parkinson hastalığının neden olduğu hareket semptomlarında sorumlu olan beynin hedeflenen bir bölgesine elektriksel uyarılar sağladığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Akkaya, “Elektriksel uyarılar, beynin devrelerinde meydana gelen ve semptomlara neden olan anormal aktiviteyi bozar. Parkinson hastalığı olan bir kişide hedeflenecek belirli alan, tedavi edilmesi gereken semptomlara bağlıdır. Örneğin, kimi alan derin beyin stimülasyonu, titreme, hareket yavaşlığı, yürüme ve denge problemleri gibi parkinson hastalığının tüm ana hareket semptomları için etkiliyken kimi alanlarda titreme semptomları olan hastalar için seçilir. Her hasta için önerilen hedef, karar verme sürecine dâhil olan bir nörolog, beyin cerrahı, nöropsikolog ve psikiyatrist işbirliği içinde yapılır” diye konuştu.

“Beyinde çok küçük bir alan etkilenir”
Derin beyin stimülasyonunun birçok avantajları olduğunu kaydeden Ömer Faruk Akkaya, “DBS, beynin küçük alanlarını cerrahi olarak tahrip eden ve bu nedenle kalıcı olan ve geri dönüşü olmayan talamotomi ve pallidotomiden farklı olarak beyinde çok küçük bir alan etkilenir. Elektriksel uyarı, kişinin hastalığı değiştikçe veya ilaçlara tepkisi değiştikçe ayarlanabilir ve geri döndürülebilir. DBS geri dönüşümlü olduğundan ve kalıcı beyin hasarına neden olmadığından, yenilikçi henüz mevcut olmayan tedavi seçeneklerinin kullanılması mümkün olabilir. Talamotomi ve pallidotomi, beyin dokusunda küçük ama kalıcı değişikliklere neden olur. Bir kişinin gelecekteki tedavilerden yararlanma potansiyeli, bu prosedürlerden geçerse azaltılabilir. DBS, herhangi bir uzun vadeli sonuç olmaksızın aşırı yan etkilere neden oluyorsa, stimülatör herhangi bir zamanda kapatılabilir” şeklinde konuştu.

“Derin Beyin Stimülasyonu ile günlük yaşam aktivitesini devam ettirebilir”
Tedavinin günlük hayata etkisine değinen Akkaya, “Parkinson hastalarında uygulanan beyin pili; titreme, donma, katılık ve hareket yavaşlığı yakınmalarını önemli oranda düzeltir. Ameliyat zamanında ilaç dozlarının azaltılabilmesini sağlar. Böylece hastalarda sıklıkla görülen ilaç yan etkileri azaltılabilir. Uzun süreli çalışmalar titreme, bradikinezi ve diskinezide iyileşmenin devam ettiğini göstermiştir. Pek çok hasta ilaçlarını azaltabilir ve kendine bakmak için gerekli günlük yaşam aktivitelerine bağımsız katılım dâhil olmak üzere işlev düzeylerini koruyabilir. Derin beyin stimülasyonunda elektrotların yerleştirilmesini takiben ortalama hastanede kalış süresi 1 ila 2 gündür” ifadelerini kullandı.
“Ameliyat kararı vermeden önce parkinson hastalığı tedavisinde deneyimli bir nöroloji uzmanının önerileriyle en uygun ilaç tedavisinin alındığından emin olunmalıdır” şeklinde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, Parkinson hastalığında cerrahi tedavinin hangi hastalarda yararlı olacağını şu şekilde açıkladı:
“Bir iyi, bir kötü olma nedeniyle zor durumda olan hastalar (doz sonu kötüleşmesi). İlaca bağlı istemsiz hareketler (diskinezi) ve titreme. Parkinson ilaçlarının yan etkileri nedeniyle uygun şekilde kullanamayan hastalar (bulantı, diskinezi, uyanıkken hayal görme, aşırı kuşkuculuk, gibi).”

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