Sele kapılan panelvan aracın sahibi korku dolu anları anlattı "Kendimizi eve atmamız ve arabanın gitmesi 3 saniye içinde oldu. Canımızı zor kurtardık" Kuma saplanan araç bugün kurtarıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde evin önünde park halindeyken sele kapılan panelvan aracın sahibi korku dolu anları anlatarak, "Kendimizi eve atmamız ve arabanın gitmesi 3 saniye içinde oldu. Canımızı zor kurtardık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağış nedeniyle Güvenli Mahallesi Farat mevkisinde Yenice Çayı'nın debisi yükseldi. Sel sularının getirdiği ağaç ve kütükler köprünün altından suyun geçişini önledi. Tıkanan köprü nedeniyle su taşkını yaşandı. Yaşanan taşkında evin bahçe duvarını yıkan sel suları, Levent Taş’a ait 34 BAK 807 plakalı panelvan aracı Yenice Çayı'na sürükledi. 11 kilometre sürüklenen aracı kurtarmak için Samsun Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Araç Taşkelik yakınlarında kuma saplandı. Kuma saplanan araç, bugün yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Aracın sürüklenişi gören Taşkelik Mahallesi Muhtarı Kurtça Bozkurt, “İtfaiye ekipleri bir araç Güvenli Mahallesi Farah mevkisinden sele kapıldı’ diye ihbar almışlar, beni aradılar. Ben hemen çaya indim aracın sürüklendiğini gördüm. Ben de tekrar jandarma, itfaiye ve afat ekiplerini aradım. Geldiler ama içinde kimse olmadığını anlayınca bir şey yapamadılar. Çok su vardı çayda. Şimdi suyun debisi düştü” dedi.



“Canımızı zor kurtardık”

İstanbul’dan gezmeye gelen panelvan aracın sahibi Levent Taş, “Biz evdeydik, farkına vardık ama yağmurun bastırmasıyla kendimizi eve atmamız ve arabanın gitmesi 3 saniye içinde oldu. Öyle bir su geliyor ki 3 saniye 5 saniye 10 saniye değil yani. Araba paldır kültür gitti. Buraya gelmiş. Zaten canımızı zor kurtardık. Evi su bastı, her yer yağmur. Oradan su, buradan su bayağı bir sıkıntı yaşadık” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılan panelvan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yoğun yağış nedeniyle büyük çapta hasar meydana gelen Farat mevkisinde ise sel suları elektrik direklerini yıkarak bazı evleri su bastı. Levent Taş’ın babası Adnan Taş, “Öyle bir afet ki neye uğradığımızı bizde anlamadık. Dakikanın içinde oldu bitti. Arabayı aldı gitti. Her tarafı batırdı gitti. Önce arabayı ağaca dayadı. Bahçenin duvarı göçtüğü zaman arabayı aldı gitti” şeklinde konuştu.



“Yaşanan taşkının sebebi köprü”

Evini su basarak kullanılmaz hale gelen Çetin Taş, “Maddi kaybımız var ama ona da şükrediyoruz can kaybımız yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada evin durumu pek yaşamaya müsait değil. İşin ilginci bu saate kadar hiçbir sosyal yardım görmedik. Bu taşkının sebebi de yapılan köprünün bilinçsiz yapılması. Taşkın köprüden kaynaklandı. Köprü değil menfez yaptılar. Gelen ağaçların tamamı takılarak köprüyü tıkadı. Ondan sonra da taştı. Başka hiçbir yerde bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Sel nedeniyle 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu öğrenildi.

