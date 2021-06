Başkan Deveci: "Kentte demokrasi, ülkede demokrasi”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Kentlerimizde demokrasi olursa ülkemizde demokrasi yaşam biçimi haline gelir" dedi.

Atakum Kent Konseyi Yenimahalle Meclisi STK temsilcileri ile istişare toplantısının ilki Atakum Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Pandemi nedeniyle iki grupta yapılmasına karar verilen toplantıda Yenimahale’de bulunan 33 sivil toplum kuruluşundan 15'i yer alarak dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve Yenimahalle Mahalle Meclisi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda derneklerin sadece başkanların bireysel çabalarıyla değil kendi tüzel kişilikleri ile de var olması gerektiğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ‘’Bu dernekler bu mahalle meclisinin üyesi olacaklar. Bu derneklerin başka mahallelerde oturan üyeleri olabilir. Böylece buradaki çalışmaları oraya, oradaki çalışmaları da buraya taşırlar. Biz kent kültürünü oluşturacaksak her mahalledeki çalışmadan haberdar bir şekilde, biri diğerini etkileyerek birbirimizin sorunlarını izleyip çözümlerini takip ediyor olabiliriz. Toplumu sivilleştirebiliriz. Sivil toplum örgütleri destek versin onları ortak mücadeleleri için yan yana getirebiliriz. Toplumun demokratikleşmesine katkı verebiliriz’’ dedi.



“Mahalle meclislerinde herkesi dinleyeceğiz”

Mahalle meclislerinde herkesi dinleyeceklerini ifade eden Başkan Cemil Deveci, ‘’Ülkede demokrasi kurumsallaşmış yaşam biçimi haline dönüşmüşse kim hangi çoğunlukla seçilirse seçilsin demokrasinin kurallarına, demokrasi ilkelerine uyacak demektir. Bir ülkede hem demokrasi var hem de hukuka uyuluyorsa Türkiye’yi kimin yönettiği fark etmez, o artık benim partimdir. Yeter ki bana saygı duysun, benim hukukumu korusun. Benim çocuklarımın geleceğini kendi çocuklarının geleceği ile bütünleştirsin. O zaman parti biter; bizim partimiz olur. Bu anlattıklarım bu kentin, oluşturacağımız mahalle meclislerinin ilkeleri. İçinde herkes olacak; herkesi dinleyeceğiz. Bizim de herkese söyleyecek sözümüz var; çünkü biz kentimiz; ülkemiz en önemlisi çocuklar için siyaset yapıyoruz. Bu kentin çağdaş, modern birlikte yaşanabilir bir kent olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mahalle meclisleri ile mahalle ve belediye arasında organik bir bağ kuracağını söyleyen Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın ise şunları vurguladı:

“Meclislerde mahalle muhtarı, imamı, öğretmeni, emeklisi, üniversitede akademisyeni, esnafı gibi orada yaşayan değişik meslek grubundan insanlar yer alacak. Bu bileşke bir araya geldiğinde bir anlam ifade edecek. Hatta çocuk temsilcisi olacak. Her mahallede çocuklar kendi temsilcilerini, kadınlar kendi temsilcilerini seçecek. O zaman demokratik ortamda yapılan, incelenen araştırılan projeyi ya da sorunu meclise getirebilirsiniz; böylece mahallenin bir anlamı olacak. Mahalleli ‘benim bir meclisim var, önce bu sorunu meclisimde gündeme getiririm, tartışırım. O da alsın kent konseyi üzerinden belediye başkanımıza, meclise kadar getirsin. Meclis de bunu incelesin değerlendirsin yerine getirsin’ diyecek. Yenimahalle kritik bir öneme sahip. Orada yaptığımız her türlü başarılı çalışma diğer mahallelerin başarısına da vesile olacaktır. Bunu önemsiyoruz.”



Başkan Deveci’ye teşekkür

Toplantı sonunda Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, Uluslararası Eylem Girişimi tarafından organize edilen ve 20 Mart'ta Dünyanın 100 ülkesinde 24 saat içinde 1 milyon Fidan dikilmesini hedefleyen ‘Gezegeni Yeşillendirme Projesi’nde Atakum Belediyesi’nin katkılarından dolayı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Başkan Yardımcısı Şeref Aydın’a teşekkür belgesi takdim etti.

Toplantıya ayrıca Atakum Belediye Meclis Üyesi Hasan İpek, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.