'Reflü tedavisi için geç kalmayın' uyarısı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, reflü hastalığının tedavisi için geç kalınmaması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle, yenilen yemeğin ağıza geri gelmesi, mide ekşimesi yanması, uyurken ağızdan su gelmesi gibi şikayetlerin reflü hastalığına işaret olduğunu belirterek, bu hastalığın tedavisi için geç kalınmaması gerektiğini ifade etti. Reflünün bazı hastalarda yaşam tarzının değişiminin yanı sıra ilaçlı tedavi, bazılarında ise cerrahi girişim uygulanması gerekebildiğine dikkat çeken Opr. Dr. Kadir Dicle, hayat konforunu bozan reflü hastalığının tedavisi için geç kalınmaması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu.

Yemek borusunun mide gibi aside dayanıklı olmadığını dile getiren Kadir Dicle, “Reflü mide içeriğinin yemek borusuna kaçması gibi özetleyebiliriz. Mide diafragmanın altında, karın boşluğunun sol üst kısmında yer alan sindirim kanalının en geniş kısmıdır. Mide özofagus (yemek borusu) ile duedonum (on iki parmak bağırsağı) arasında yer alır. Midenin girişinde ve çıkışında iki adet açıklığı vardır. Bunlar kapalı haldedir gıda geçişinde açılır. Özofagus ile birleştiği açıklığa ostium cardiacum, duedonum ile birleştiği yere ostium pylorcium adı verilir. Mide içeriği asitli bir ortamdır. Mide duvarı aside dayanıklıdır. Ama yemek borusunun yapısı aside dayanıklı değildir. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, özofagusun alt uç bölgesindeki mukozada hasarlanmaya yol açar. Bu da göğsün arka bölgesinde yanmaya neden olur. Yemek yediğimizde özellikle bazen acılı yediğimizde mide içeriği ağıza doğru acı su şeklinde gelir buda kapağın yetersizliğinden dolayı oluşur” dedi.



“Tedavi için geç kalmayın”

Tedavi yöntemi ve sonrası için de uyarılarda bulunan Dicle, şunları söyledi:

“Gastroözofageal reflü hastalığında yani midenin girişindeki kapağın deforme olduğunda hastanın yaşam konforu bozulur. Sürekli midesinin kalması şeklinde ağzına acı su gelmesi, gece ağzının yastığa akması olur. Hastanın göğsünde sırtına vuran ağrı oluşur. Bunu laparoskopik olarak karından üç ya da dört delikten girerek midenin üst kısmına fundus dediğimiz geniş kısmın etrafını sararak ve arkasındaki kurusları daraltarak bu genişliği eski normal haline getiriyoruz. Hastaların böylelikle yemekleri boğazına gelmiyor, geri kaçmasını engelliyor. Yaşam konforu da düzeliyor. Mide asidine yönelik kullanılan ilaçlarda bırakılmış oluyor. Çok kolay bir ameliyattır. Kişilerin korkmaya gerek kalmadan bu işlemi yaptırmaları kendi sağlıkları açısından da rahatlatıcı olacaktır.”

