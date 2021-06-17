19 Mayıs'ta 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma ekiplerince 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dereköy Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında N.K.(46) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Kimlik sorgusunda şahsın “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olmak üzere toplamda 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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