Kaymakam Zaman: "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalar başlatıldı"

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Alaçam kaymakamı Fikret Zaman, sel felaketi yaşanan güvenli mahallesinde incelemelerde bulundu.

Alaçam ilçesine bağlı Güvenli Mahallesi’de dün gece mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur nedeni ile oluşan sularının taşması sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası Güvenli Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman, selden zarar gören vatandaşın sorunlarını yerinde dinledi.

Çarşamba günü öğleden sonra etkisini gösteren ve gece saatlerine doğru şiddetini artırması sonucu yaşanan büyük sel felaketi sonrası zaman zaman yağan yağmurlarla su baskınları yaşanan mahallede sele kapılan panelvan bir aracı dereden çıkartma çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Zaman, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini sundu.

Kaymakam Zaman, "Yaşanan sel felaketinde can kaybının olmaması bizleri sevindirmiştir. Tüm vatandaşlarımızın mağduriyeti bizleri derinden üzmüştür. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.