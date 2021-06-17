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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin bilim adamları Canik’te yetişiyor

İHA

Geleceğin bilim adamları Canik’te yetişiyor

Samsun’un Canik ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Samsun ilini temsil eden tek bilim şenliği olan “Canik Bilim Şenliği” başladı.
TÜBİTAK 4007 kodlu Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Canik Kuzey Yıldızı Ortaokulu’nda gerçekleşen Bilim Şenliği 16 Haziran Çarşamba günü öğretmen atölyeleriyle başladı. Robotik kodlama, 3D yazıcı ile tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik birçok çalışmanın yer aldığı şenliğe çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Atölye etkinlikleri içinde sağlıklı beslenme tabağı hazırlama, sağlıklı dişler mutlu gülüşler, bitki dikimi, alternatif tarım teknikleri, temel kampçılık malzemeleri kullanma, 112 acil yardım, deprem çantası hazırlama ve iş güvenliği gibi etkinlikler eklenerek günlük hayattan kesitler sunuldu.
Engel Yok Atölyesi ile engelli bireylere yönelik etkinliklerin düzenlendiği şenlikte, gençlerin engelli bireyleri daha iyi anlamalarının hedeflendiği Empati Atölyesi de yer aldı. Sanat, müzik, spor atölyelerinin yanında sergi alanına gelen planetaryum ile uzayı araştırmayı ve tanımayı hedefleyen astronomi etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde görevli proje ekibinde 55 atölye lideri, 55 rehber, 3 konuşmacı, 1 proje yürütücüsü olmak üzere 124 kişi yer aldı.
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Canik Bilim Şenliği Proje yürütücüsü Mesüde Gülşah Dağdelen; bu etkinliklerle dünyayı anlama merakı içerisinde olan gençlerin bilimsel düşünme, araştırma yapmabulma çabasını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Dağdelen, “Bu şenlikler sayesinde bilimsel yöntemler kullanılarak uygulamalı biçimde bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel düşünmeyi geliştirmek amaçlanmıştır” dedi.
Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, şenliğin amacının çocukları ve gençleri erken yaşlarda bilim fuarlarıyla tanıştırmak olduğunu söyledi. “Canik Bilim Şenliği aracılığıyla; bilim kültürü ve iletişimini toplumda yaygınlaştırmak, katılımcılara bilimsel bilgiyi ulaştırmak; bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimi etkinlikler yoluyla aktarmak hedeflenmektedir” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, çocuklara ve gençlere, bilimi yaşayarak öğrenebilecekleri bu etkinliklerden doyasıya faydalanmalarını tavsiye etti. Başta Canik Kaymakamı Mahmut Halal olmak üzere, projenin en büyük ortağı olarak nitelendirdiği Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirten Canik Milli Eğitim Müdürü Uzunlar, projeye katkı sağlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ettiğini ifade etti.
Konuşmasında, şenliğe katılmaktan heyecan duyduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızın ufkunu açacak, vatandaşlarımızı bilimle buluşturacak şenliğimizin açılışında bulunmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Şenlik; zekâ oyunları, gökyüzü gözlemleri, robotik kodlamalar, atölye çalışmaları, bilim şovları, söyleşiler ve sergilerle dolu dolu geçti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözlerindeki parıltının bizleri ne kadar mutlu ettiğini anlatmak zor. Göreve başladığı andan itibaren Canik ilçemizin bilimle, sanatla, sporla anılıyor olmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bizim, gelecek nesilleri ihya etmek gibi ulvi bir derdimiz var” diye konuştu.

“Canik’i marka ilçe haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz”
Bilim ve teknoloji alanında da pek çok projeye destek verdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:
“Canik ilçemizi bilimde, sanatta, kültürde, sporda marka ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Neden Canik ilçemizden de bir Selçuk Bayraktar çıkmasın? Bütün derdimiz, bunun alt yapısını sağlamaktır. Aramızda çok parlak, çok zeki yavrularımız var. Yeter ki onları doğru imkanlarla buluşturalım. Projeye destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.”
Canik ilçesinde gerçekleşen projeden mutluluk duyduğunu ifade eden Canik Kaymakamı Mahmut Halal, projeye destek verenlere, öğrencileri teşvik eden veliler ve onlara öncülük eden öğretmenleri kutladığını belirtti. Öğretmenlerin verdiği bu çabaların buradan yetişecek bilim adamlarına çekirdek teşkil edeceğini söyledi.
3 gün boyunca devam etmesi planlanan bilim şenliği; 48 atölye çalışması, 2 sergi, 1 yarışma, 5 gezi ve 3 söyleşi olmak üzere 111 farklı etkinlikten oluşmaktadır. 22 Haziran'da öğrenci gezileriyle devam edecek şenliğin 23 Haziran'da öğretmen gezileriyle son bulacağı bildirildi.

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