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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

İHA

Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, 'Önlem Al Keşke Deme', 'Afet İçin Tedbir' sloganıyla resim yarışmasına katılan ve derece alan öğrencilere ödül takdim töreni düzenlendi.
Ocak ayından itibaren 42 tane yarışma düzenlenmiş olup bunlardan biri de tüm ülke genelinde uygulandığı gibi ilçede de uygulanan 'Önlem Al Keşke Deme', 'Afet İçin Tedbir' slogan adıyla başlatılan yarışmada derece yapan öğrenciler ödüllerini Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir’in elinden teslim aldılar.
Törende, pandemi sürecinde eğitim öğretim hayatının etkilenmesi üzerine eğitim şeklinin değişmesiyle öğrencilerin online eğitimden devam etmesi konusunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, "Uzaktan eğitimde olsa ilçemizin yapmış olduğu çeşitli etkinliklere katılan ve derece yapan öğrencilerimizi ödüllendirelim istedik. Bu öğrencilerimizi yetiştiren anne babalarını ve öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Uzaktan eğitim tabi ki yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor ama eğitim, ara verilmemesi gereken bir alan. Nasıl ki yeme içme temel ihtiyaçlarımız önemli ise kendimizi geleceğe hazırlamakta o derece önemlidir. Bu yüzden pandemi bizi durdurmadı. Sadece eğitim şeklimizi değiştirdi. Bu esnada da sosyal ve kültürel etkinliklerden çocuklarımız geri kalmadı. Bizde bu konuda gençlerimize teşekkür etmek istedik" dedi.
Düzenlenen törende birçok okul müdürü, öğretmenler ve derece alan, hediye almaya hak kazanan öğrenciler yer aldı. Ödül takdim eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, öğrencileri başarılı performanslarından dolayı tebrik ederken başarılarının devamını da diledi.
Tören, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir tarafından öğrencilere verilen hediye sonrası fotoğraf çekimi ile son buldu.

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