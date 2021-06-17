Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Kavak ilçesi Çakallı mevkisi SamsunAnkara karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Y. idaresindeki 61 EC 545 plakalı otomobili ile Yaşar B. yönetimindeki 55 AL 466 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. 61 EC 545 plakalı araç çarpmanın etkisiyle takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüleri ile Yeter B. ve Birdane B. yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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