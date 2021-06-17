Alp Tutar, Samsunspor'da

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Eyüpsporlu kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün resmi sitesinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kırklarelispor takımında kiralık olarak forma giyen kaleci Alp Tutar ile 3 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Tolga SAĞLAM

2021-06-17 19:41:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.