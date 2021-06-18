Soner Gönül Samsunspor'da Samsunspor 6. transferini sol beke yaptı

– TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezonun 6. transferini sol bek Soner Gönül'ü renklerine bağlayarak yaptı.

Yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Samsunspor, bir bir transferleri açıklamaya devam ediyor. Teknik direktör arayışlarını da sürdüren kırmızıbeyazlılar son olarak Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan başarılı sol bek Soner Gönül ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Kırmızıbeyazlılar Soner Gönül’den önce bu sezon Adana Demirspor’dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani’den forvet Erald Çinari, Etimesgut Belediyespor’dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan kenar forvet Brahim Darri ve Kırklarelispor’dan kaleci Alp Tutar’ı kadrosuna katmıştı.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan Soner Gönül, geçen sezon TFF 1. Lig’de Ankara Keçiörengücü takımında 34 maçın tamamında sahaya çıkmış, 3 gol ve 3 asist katkısı sağlamıştı.

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