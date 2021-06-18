Yılport Samsunspor, Soner Gönül ile anlaştı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)-TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü´ne forma giyen Soner Gönül ile de 4 yıllık prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-06-18 09:05:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.