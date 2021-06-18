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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çivisiz ahşap cami ilgi bekliyor

İHA

Çivisiz ahşap cami ilgi bekliyor

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Muşçalı Mahallesi sakinleri, mahallelerinde bulunan çivisiz ahşap cami için gerekli bakımonarım çalışmalarının yapılmasını istiyor.
Çarşamba ilçesi Muşçalı Mahallesi’nde bulunan ve tarihinin 200 yıla yakın olduğu tahmin edilen Muşçalı Köyü Camisi'ne mahalle sakinleri kendi imkanlarınca sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

“Camimize sahip çıkılmalı”
Mahalle sakinlerinden Bilal İnan, “Camimizin bakımlarının yapılmasını istiyoruz. Camimizin içinde boya ihtiyacı var. Temizlik yapılması gerekiyor. Yetkili kurumlara başvuru yaptık ama cevap alamadık. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Caminin tarihinin ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. 200250 yıllık bir tarihinin olduğu söyleniyor. Biz caminin tarihinin araştırılıp paylaşılmasını istiyoruz. Bu cami çivi kullanılmadan yapılmış. Camimize benzer şekillerde camiler mevcut. Biz bu camiye de sahip çıkılmasını diliyoruz. Mahallemize misafirimiz geldiğinde buraları göstermek istiyoruz” dedi.
Mahalleli olarak camileri için gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini belirten Ali Akbaş, “Camimizin birçok eksiği var. Bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Camimizin kısa süre içerisinde onarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Betonun değil, taş üstünde duruyor
Muşçalı Mahallesi’nde bulunan ahşap caminin tahtalarının birbirine geçme tekniği ile yapıldığı gözlemlenirken, yapıda ilçede 8 asırdır ayakta duran Çivisiz Göğceli Camisi’ne benzeyen detaylar bulunuyor. Caminin dış yapısında dikkatleri çeken en önemli detayı ise ahşap caminin büyük kaya taşlarının üzerine sabitlenmiş görüntüsü oluyor. Ahşap cami yıllara meydana okuyarak ayakta duruyor.

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