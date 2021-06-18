Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20,51 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2,15 gram esrar maddesi, 51,35 gram metamfetamin maddesi, 19,95 toz esrar maddesi, 137 kapsül sentetik ecza hap, 8 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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