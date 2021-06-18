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800 çocuk sporla buluştu Hedef 5 bin 200 öğrenci

İHA

800 çocuk sporla buluştu Hedef 5 bin 200 öğrenci

Samsun’da "Okulda Spor Şenliği" projesi taşımalı eğitim merkezli kırsal mahalle okullarında yoğun bir şekilde devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları birimince hazırlanarak kırsal mahalle okullarında uygulanmak üzere hayata geçirilen "Okulda Spor Şenliği" ile şuana kadar 800’e yakın öğrenciye ulaşıldı.
Son bir yıldır pandemi süreciyle okulların kapalı kalarak uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle ilçelerdeki kırsal mahalle okulları ve taşımalı eğitim merkezlerindeki öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uygulanan proje kapsamında, okul sporları ekibi Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum ve Vezirköprü ilçelerindeki ilkokul ve ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Öğrencilerin spor bilinci, kültürü ve farkındalığı oluşturmak, eğlendirmek, oyun ile eğitim yapmayı, sosyalleşmeyi sağlamak, bireysel etkinlikler yapabilme ve kişisel yeteneklerin farkına varabilmeleri için Salıpazarı Konakören İlk ve Ortaokulu bahçesinde kurulan istasyonlarda uzman ekipler kontrolünde sportif ve eğitsel oyunlar oynayarak eğlendiler.
Yapılan yarışmalar ve oyunlarda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceye giren öğrencilere spor malzemeleri ve madalya hediye edildi.
Sekiz farklı eğitsel oyun ile 52 okulda toplam 5 bin 200 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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