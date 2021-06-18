Samsun’da 2 yeni hastane 21 Haziran’da hizmette

Samsun’da Kavak ve 19 Mayıs Devlet Hastaneleri 21 Haziran Pazartesi günü yeni binalarında hizmet vermeye başlayacak.

Sağlık Bakanlığı’nın Samsun’daki sağlık yatırımları pandemi döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Geçen aylarda hizmete giren Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet Hastaneleriyle Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden sonra şimdi de Kavak ve 19 Mayıs Devlet Hastaneleri kapılarını hastalarına açmaya hazırlanıyor.

Hastanelerin son durumu ve hizmet süreci hakkında bilgi veren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İlimizde Sağlık Bakanlığımız tarafından yapımı sürdürülen sağlık yatırımları birer birer tamamlanıyor. Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Salıpazarı ve Vezirköprü Devlet Hastaneleriyle, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden sonra şimdi de Samsun sağlığının yeni yıldızları olacak iki hastanemiz, Kavak ve 19 Mayıs Devlet Hastanelerimiz kapılarını hastalarına açmaya hazırlanıyor. Fiziki özelliklerinin aynı olması nedeniyle ikiz hastane olma özelliği taşıyan ve toplam 30 milyon TL’lik bir yatırımla tamamlanan 40’ar yatak kapasiteli Kavak ve 19 Mayıs Devlet Hastanelerimiz inşallah, 21 Haziran Pazartesi günü yeni binalarında hizmet vermeye başlayacak. 8 bin 321 m2 kapalı alanda hizmet verecek hastanelerimizin her ikisinde de 14 poliklinik odası, 5 diş üniti, 8 yataklı diyaliz ünitesi, 3 salonlu ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve hastalarımıza kendi odalarından çıkmadan doğum yapma imkânı veren 3 adet SDL odası yer alacak. Görüntüleme hizmetlerinin daha hızlı ve etkin kullanılması için dijital röntgen uygulaması ve engelli hastalarımıza özel düzenlenmiş ayrı bir diş bölümünün de yer alacağı hastanelerimizde ayrıca 70 kişilik konferans salonu ve hastalarımız için otopark alanı da yer alacak. Tüm hasta odalarının beş yıldızlı otel konforunda olacağı sağlık tesislerimizde, her hasta odamızda tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabı da bulunacak. Bekleme alanları ve poliklinik alanlarının hastalarımızın en rahat koşullarda hizmet alması için özel olarak tasarlandığı hastanelerimizin, bu özellikleriyle ilçelerimizin sağlık ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak nitelikte olduğunu söyleyebilirim. İlimizin sağlık kenti vizyonuna katkı sağlayacak bu hastanelerimizin şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, Milletvekillerimize ve emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, yeni hastanelerimizin ve tüm sağlık yatırımlarımızın Samsunlulara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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