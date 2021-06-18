OMÜ’nün minikleri ilk kez mezuniyet heyecanı yaşadı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Gündüz Bakımevi’nde 2021 yılı mezuniyet coşkusu yaşandı.

Gündüz Bakımevi’nin bahçesinde düzenlenen Mezuniyet Töreni’nde Yunuslar ve Sincaplar sınıflarında eğitim alan 18 öğrenci, keplerini fırlatarak ilk mezuniyet sevincini aileleri ile paylaştı.

Mezuniyet törenine; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç, Sosyal Hizmetler Birimi Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Gündüz Bakımevi Müdürü Esranur Özdemir ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Gündüz Bakımevi Müdürü Esranur Özdemir törende yaptığı konuşmada, “6 yaş grubunu okulumuzdan uğurlamanın hüznü ve diğer yaş gruplarıyla önümüzdeki sene yeniden buluşacak olmanın sevinciyle bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Rektörlüğümüze ve Daire Başkanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Uzaktan eğitimle çocukların her zaman yanında olduk”

20202021 eğitimöğretim yılının, herkes için pandemi gölgesinde geçen zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Özdemir, bu zorlu dönemde Gündüz Bakımevi’ndeki tüm personelin; çocukların bu sürecin olumsuzluklarını hissetmeden eğlenerek, öğrenerek geçirmeleri için yoğun çaba harcadığını vurguladı.

Gündüz Bakımevi öğretmenlerinin, uzaktan eğitimle çocukların her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özdemir, “Yıl boyunca özveriyle çalışan ve emek sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün mezun olarak bizlerden ayrılan bu güzel çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum” dedi.

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