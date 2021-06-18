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Bakan Dönmez: “Karadeniz sahil kentlerinde karada da sismik aratmaları başlatıyoruz”

İHA

Bakan Dönmez: “Karadeniz sahil kentlerinde karada da sismik aratmaları başlatıyoruz”

– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Karada da Karadeniz sahil kentlerinde sismik aratmaları başlatıyoruz. Samsun’da da bu yıl içerisinde yaklaşık 64 milyon TL’lik sismik ArGe yapılmasıyla alakalı bir bütçe ayırdık. İnşallah denizde olduğu gibi belki karadan da müjdeli haberleri sizinle paylaşırız” dedi.

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda düzenlenen 'Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz sahil kentlerinde karada da sismik petrol arama faaliyetlerini başlatacaklarını belirten Bakan Dönmez, önemli bilgiler verdi.

“Karada da Karadeniz sahil kentlerinde de sismik aratmaları başlatıyoruz”
Bu yıl içerisinde Samsun’da 64 milyon TL’lik sismik ArGe yapılmasıyla alakalı bir bütçe ayırdıklarını ifade eden Bakan Fatih Dönmez, “İlginç bir konu, Samsunlular için ilk defa olabilir. Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri denizde, Karadeniz’de buraya çok yakın bir bölgede Batı Karadeniz’de önemli sismik arama, araştırma ve üretim faaliyetleri var. Ama karada da Karadeniz sahil kentlerinde de sismik aratmaları başlatıyoruz. Samsun’da da bu yıl içerisinde yaklaşık 64 milyon TL’lik sismik ArGe yapılmasıyla alakalı bir bütçe ayırdık. İnşallah denizde olduğu gibi belki karadan da müjdeli haberleri sizinle paylaşırız. Tabii, araştırma yapmadan, yerin altının fotoğrafını çekmeden bir şey söylemek erken. Ama aranmadık hiçbir yer kalmasın ‘ancak arayanlar bulanlardır’ düsturu çerçevesinde bu ArGe bütçemizi Samsun için ayırmış durumdayız” diye konuştu.

“Samsun’a 2020 yılında 378 milyon TL yatırım yapıldı”
Bakanlığın Samsun’a yaptığı yatırımlardan da bahseden Bakan Fatih Dönmez, “Samsun’un enerji ve madencilik alanında yapılan faaliyetlerini önümüzdeki dönem proje ve programlarını enine boyuna tartıştık, değerlendirme imkanı bulduk. Samsun, Karadeniz’in parlayan yıldızlarından bir tanesi. 1 milyon 300 bini aşkın nüfusuyla hem sanayide hem tarımda hem eğitimde hem de denizcilik alanında birçok alanda bölgenin lokomotif şehirlerinden birisidir. Artık günümüzde sadece ülkeler yarışmıyor. Sadece şirketler de yarışmıyor. Şehirler de doğal olarak yarışıyor. Tatlı bir rekabet var. Şehirlerin bu yarışında bizim onlara gereken desteği vermemiz gerekiyor. Onların enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi karşılamak için de bugün hem elektrik arz tarafından hem dağıtım hem iletim tarafından hem de tüketim tarafından tüm konuları masaya yatırdık. 2002 yılında bakanlığımızın faaliyet alanı ile ilgili olarak Samsun’a o gün yapılan yatırımın tutarı 6,3 milyon TL iken, geçtiğimiz yıl yani 2020’de 378 milyon TL’lik bir yatırım yapılmış. Elektrik üretim, tüketim, dağıtım, madencilik, petrol ve doğal gaz aramada. Son 18 yılda ise bu şehrimize 3,182 milyar TL’lik bir yatırım yapmışız. 2021 yılına gelince yine bu yatırımlar aynı şekil ve hızda devam edecek. Yaklaşık özel sektör elektrik üretim yatırımları hariç ki onlar finalize olduktan sonra bu rakamları elde edebiliyoruz. Sadece elektrik dağıtım, gaz dağıtım ve bizim kamu kurumları açımızdan baktığımızda 330 milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz. Bunun elektrik dağıtım tarafı 270 milyon TL civarında olacak. Doğal gaz dağıtım tarafında da yaklaşık 20 milyon TL’lik bir yatırımı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Asarcık 2022’de, Salıpazarı 2023’te Ayvacık’ta en kısa sürede doğalgaza kavuşacak”
Doğal gaz iletilmeyen 3 ilçe için de çalışmaların hız kazandığını belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi:
“Samsun büyük oranda kendi elektriğini üreten de bir şehir. Tarım ve sanayiden bahsettik. Kendi kendine her ölçekte yetebilen nadir kentlerimizden birisi. Burada elektrikte de 3271 megavat gibi büyük bir kurulu güç var. Neredeyse kendi kendine yetebilen bir kurulu güçten bahsediyoruz. Doğal gaz da bu şehrimize bizim hükümetlerimiz zamanında 2005 yılında sağlanmıştı. Bugün itibariyle 17 ilçemizin 14’ü doğal gaz kullanır vaziyette. O kullanan ilçelerimizde eksik bazı mahalle ve sokaklar var. Onları da inşallah birkaç yıl içerisinde tamamlıyoruz. Asıl merak edilen 3 ilçemize doğalgazın ne zaman geleceği konusudur. Bunu da biraz önce belediye başkanlarımızın taleplerini şirketlerimizle birlikte de değerlendirdik. Asarcık’a inşallah 2022 yılında kışa girmeden doğal gaz vermeyi planlıyoruz. Salıpazarı 2023 yılında doğalgaz kullanacak. Ayvacık ile ilgili olarak da taşıma suretiyle şirketimiz ivedi bir çalışma yapacak. Onun tarihi de en kısa sürede paylaşılacak. Böylece bu 3 ilçemize de doğalgaz getirdiğimizde inşallah Samsun’da köylerimiz hariç doğal gaz kullanamayan hiçbir ilçemiz kalmamış olacak.”
Bakan Dönmez, değerlendirmelerinin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Samsunum1 gemisi ile denize açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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