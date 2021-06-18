Samsunspor, 7´nci transferini yaptı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup´ta mücadele eden Bursa Yıldırımspor´dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Fehmi Güneş ile prensipte 4 yıllık anlaşarak 7´nci transferini yaptı.Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Bursa Yıldırımspor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.Samsunspor takımı daha önce Erald Çinari, Hasan Kılıç, Hüseyin Öztürk, Brahim Darri, Alp Tutar ve Soner Gönül ile prensipte anlaşma sağladıklarını duyurmuştu.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-06-18 21:09:36
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