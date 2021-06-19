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Karadeniz’de 1 milyon 848 bin kişiden fazlasının aşısı tamamlandı 18 ilde toplam 4 milyon 865 bin 753 doz aşı yapıldı

İHA

Karadeniz’de 1 milyon 848 bin kişiden fazlasının aşısı tamamlandı 18 ilde toplam 4 milyon 865 bin 753 doz aşı yapıldı

Karadeniz Bölgesi’nin 18 ilinde bu zamana kadar 3 milyon 17 bin 607 birinci doz, 1 milyon 848 bin 146 ikinci doz olmak üzere toplam 4 milyon 865 bin 753 doz aşı uygulandı. Böylece Karadeniz’de 1 milyon 848 bin 146 kişinin aşılama süreci tamamlanmış oldu.
Vaka sayılarının hızla düşmeye başladığı Türkiye’de aşılama faaliyetleri de ara verilmeden devam ediyor. Art arda gelen aşılama rekorlarının ardından Türkiye genelinde 14 milyon 299 bin 486 kişi iki doz aşısını da olurken, toplam 40 milyon 479 bin 521 doz aşı uygulandı. Karadeniz’de en çok aşı uygulanan il 738 bin 426 doz ile Samsun, en az aşı uygulanan il ise 32 bin 311 doz ile Bayburt oldu.

Karadeniz’de 1 milyon 848 bin 146 kişinin aşısı tamamlandı
19 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Karadeniz Bölgesi’nde bulunan illerden Artvin’de 67 bin 855 birinci doz, 41 bin 928 ikinci doz olmak üzere 109 bin 783 doz aşı yapıldı. Rize’de 121 bin 190 birinci doz, 75 bin 813 ikinci doz olmak üzere 197 bin 3 doz aşı yapıldı. Bayburt’ta 19 bin 733 birinci doz, 12 bin 578 ikinci doz olmak üzere 32 bin 311 doz aşı yapıldı. Trabzon’da 289 bin 110 birinci doz, 180 bin 87 ikinci doz olmak üzere 469 bin 197 doz aşı yapıldı. Gümüşhane’de 35 bin 571 birinci doz, 23 bin 734 ikinci doz olmak üzere 59 bin 305 doz aşı yapıldı. Giresun’da 179 bin 517 birinci doz, 120 bin 545 ikinci doz olmak üzere 300 bin 62 doz aşı yapıldı. Ordu’da 296 bin 802 birinci doz, 182 bin 172 ikinci doz olmak üzere 478 bin 974 doz aşı yapıldı. Tokat’ta 211 bin 779 birinci doz, 133 bin 938 ikinci doz olmak üzere 345 bin 717 doz aşı yapıldı. Samsun’da 457 bin 713 birinci doz, 280 bin 713 ikinci doz olmak üzere 738 bin 426 doz aşı yapıldı. Amasya’da 144 bin 644 birinci doz, 84 bin 441 ikinci doz olmak üzere 229 bin 85 doz aşı yapıldı. Çorum’da 200 bin 630 birinci doz, 117 bin 799 ikinci doz olmak üzere 318 bin 429 doz aşı yapıldı. Sinop’ta 91 bin 2 birinci doz, 60 bin 95 ikinci doz olmak üzere 151 bin 97 doz aşı yapıldı. Kastamonu’da 248 bin 250 birinci doz, 151 bin 267 ikinci doz olmak üzere 399 bin 517 doz aşı yapıldı. Karabük’te 90 bin 376 birinci doz, 55 bin 425 ikinci doz olmak üzere 145 bin 801 doz aşı yapıldı. Bartın’da 77 bin 597 birinci doz, 47 bin 628 ikinci doz olmak üzere 125 bin 225 doz aşı yapıldı. Zonguldak’ta 230 bin 500 birinci doz, 135 bin 295 ikinci doz olmak üzere 365 bin 795 doz aşı yapıldı. Düzce’de 124 bin 797 birinci doz, 71 bin 574 ikinci doz olmak üzere toplamda 196 bin 371 doz aşı yapıldı. Bolu’da 130 bin 541 birinci doz, 73 bin 114 ikinci doz olmak üzere 203 bin 655 doz aşı yapıldı.
Türkiye genelinde ise 26 milyon 180 bin 35 birinci doz, 14 milyon 299 bin 486 ikinci doz olmak üzere 40 milyon 479 bin 521 doz aşı yapıldı. Türkiye genelinde yapılan 26 milyon 180 bin 35 birinci doz aşının 3 milyon 17 bin 607’si, Türkiye genelinde yapılan 14 milyon 299 bin 486 ikinci doz aşının 1 milyon 848 bin 146’sı ve Türkiye genlinde yapılan toplam 40 milyon 479 bin 521 doz aşının 4 milyon 865 bin 753 dozu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde yapıldı.

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