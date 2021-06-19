Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun'da kapalı kasa kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilge göre, Furkan Elmas idaresindeki 61 PB 639 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolu karşıya geçmek isteyen Fikret Akbal idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Fikret Akbal 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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