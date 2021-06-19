Havza’da park ve bahçeler bakıma alındı

Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan park ve bahçelerde bakım çalışmalarına devam ediliyor.



Havza Belediyesi Park ve Bahçeler Şefliği bünyesindeki ekipler çalışmalarına programlı bir şekilde periyodik olarak ilçe merkezindeki ve kırsal mahallelerde bulunan park, bahçe ve oyun bahçelerinin bakım onarımlarını yapıyor.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan park ve bahçelerde düzenli olarak bakım çalışması yapıldığını belirterek, “Halkımızın kullandığı ortak sosyal alanlar olan park ve bahçelerimize gerekli özen gösterilmekte. Halkımızın sürekli kullanımda olan bu alanların yeşil, bakımlı ve temiz kalması için bizler üzerimize düşeni yapmaktayız. B u alanların korunmasında halkımızın bizlere yardımcı olması ve sahiplenmesi önem arz etmekte" dedi.

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