Samsun'da gasptan 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da evine gittikleri yabancı uyruklu şahsın parasını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, evine gittikleri Irak uyruklu bir kişinin parasını gasp ettikleri iddia edilen H.H.(21) ve E.S.(28) şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.H. ve E.S. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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