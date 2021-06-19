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Samsun'da 7 bin 756 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

İHA

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve düzenlenen operasyonda 7 bin 756 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 7 bin 756 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bir eve düzenlenen operasyonda 7 bin 756 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 7 bin 756 adet sentetik ecza hap elde edildi. Olayla ilgili A.T. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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