Kuyuya düşen kediyi itfaiye kurtardı

Her şey küçük kızı için! Tam 71 kilo verdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde su kuyusuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yeşil isimli vatandaşın kedisi evin bahçesindeki su kuyusuna düştü. Yeşil, kedisini kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu. 12 metre derinlikte kuyunun dibindeki suyun içindeki kediyi kuyudan çıkartmak için itfaiye eri ip yardımı ile kuyunun dibine inerek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, insanların canı ve malını kurtarmak için özveriyle çalışan itfaiye erlerine aynı duyarlılığı hayvanlar için de gösterdiği için teşekkür ettiler.

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