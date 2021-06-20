Çarşamba’da “Köyümde şenlik var” etkinlikleri başlıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediye tarafından düzenlenen “Köyümde Şenlik Var” etkinlikleri, 21 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Çarşamba Belediyesi, “Köyümde Şenlik Var” adıyla başlattığı etkinlikler ile ilçenin dört bir tarafında belirlenen 20 ayrı noktada her hafta pazartesi ve salı günleri çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelecek. Pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak hazırlanan etkinlik, 21 Haziran Pazartesi günü Gökçeçakmak Mahallesi, Gökçeçakmak Ortaokulu bahçesinde başlıyor. Etkinlik 22 Haziran Salı günü Gülören Mahallesi Gülören Ortaokulu bahçesinde devam edecek.

Etkinlikler, çocuk sokak oyunları, illüzyon gösterisi, tiyatro, konser ve küçük sürprizler ile vatandaşları bekliyor. Etkinlik, ilk olarak çocuklar için yüz boyama, halat çekme ve çuval yarışı ile başlayacak. Sonrasında ise tiyatro gösterisi, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, illüzyon gösterisi ve konser seyircilerle buluşacak. 143 mahallesi bulunan Çarşamba’da ortak 20 merkez belirlenerek oluşturulan etkinlikler iki buçuk ay boyunca devam edecek.



“Kültürel faaliyetleri destekliyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Köyümde Şenlik Var adıyla başlattığımız etkinlikler kapsamında ilçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızla buluşacağız. Pandemi nedeniyle uzun bir süre evlerde kaldık. Çocuklarımız diledikleri gibi koşup oynayamadılar, aileler diledikleri gibi sosyal faaliyetlere katılamadılar. Düzenlediğimiz etkinlik ile hem çocuklarımız çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterileri ile keyifli vakit geçirecekler hem de aileler etkinliğin ilerleyen saatlerinde başlayacak konser ile günlük hayatın hengâmesinden biraz olsun uzaklaşıp eğlenme fırsatı bulacaklar. Etkinliğimizi tüm pandemi kurallarını dikkate alarak hazırlıyoruz. Çarşamba’mızda kültürel ve sosyal faaliyet ortamları yaratıyoruz” dedi.

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