Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı Kum çuvalının şahsın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Samsun'da bir inşaatın önünde üzerine 4. katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4. katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı. 4. Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü. Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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