Mehmet Altıparmak, Samsunspor´da

Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN, (DHA)TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
2020-2021 sezonunu 70 puanla averajla üçüncü sırada bitiren ve Play-Off´larda Altınordu takımına yenilerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Samsunspor´da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2021 2022 futbol sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
52 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Gençlerbirliği takımını çalıştırdı. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-06-20 22:20:21
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