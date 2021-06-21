Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nün hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

TÜBİTAKBİDEB 2237A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ergun yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan "Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerine Yönelik Eğitim Alanında TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Proje Hazırlama Eğitimi" desteklenmeye uygun görüldü.

28 Haziran1 Temmuz 2021 tarihleri arasında 8 farklı üniversiteden eğitim alanında uzman akademisyenler tarafından çevrim içi gerçekleştirilecek olan eğitimde öğretmen adaylarına proje yönetimi ile ilgili tüm proje bileşenleri anlatılacak. Etkinlikte, fen bilgisi öğretmenliği lisans programında okuyan üniversite öğrencilerinin eğitim alanında proje önerisi hazırlamaları için gerekli olan teorik ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanıyor.

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