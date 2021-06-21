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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK bölge finaline Samsun damga vurdu

İHA

TÜBİTAK bölge finaline Samsun damga vurdu

TÜBİTAK tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ve ülke genelinde 12 bölgede gerçekleşen yarışmanın Samsun Bölge Finali bu yıl Kovid19 salgını sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
10 alandan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl Türkiye finaline gönderilmek üzere 17 proje seçildi. Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada bölge finaline 122 proje davet edildi.
Bölge finaline 33 proje ile bölge sergisine katılan Samsun; 5 birincilik (finalistlik), 4 ikincilik, 6 üçüncülük alarak toplamda 37 ödülün 15’ini (yüzde 41) aldı. 10 alanın 9’unda ödül alan Samsun, bölge finallerinde en çok ödül alan il olarak yarışmaya damgasını vurdu.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerin büyük başarısından duyduğu mutluluğu şu cümlelerle dile getirdi: “TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmalarını öğrencilerimizin temel bilimlere ilgi duyması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Çalışmalarımızda nicelikle birlikte niteliğe de önem veriyor, öğrenci ve öğretmenlerimizi nitelikli çalışmalar konusunda destekliyoruz. Sadece proje başvurusu sayısına ya da oranına değil bölge sergisine katılma, ödül alma oranlarına da odaklanıyoruz. Örneğin bu sene; bölgemizdeki başvuruların yüzde 40’ını yapan ilimizin bölge finallerine katılma oranı yüzde 27, bölge finallerinden ödül alma oranı ise yüzde 41. İlimiz nitelikli projelerdeki istikrarlı başarısını arttırarak devam ettirmektedir. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan, bölge finaline kalan ve derece alan tüm okullarımıza, öğrencilerimize ve danışman öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Türkiye final yarışmasına katılacak okullarımıza başarılar diliyorum.”
Asarcık Klavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu’ndan Eda Sönmez danışmanlığında Ayça Kaya tarafından hazırlanan Tramvay Hemzemin Geçitlerinde Güvenli Kesişim Projesi, fizik alanında üçüncülük ödülü aldı.
Atakum Bilim ve Sanat Merkezi’nden Sinem Kant danışmanlığında Ali Tuğrul Bilgin tarafından hazırlanan Doğal Sayıların Kuvvetlerinde Birler Basamağındaki Döngüler ve Geometrik Modelleri Projesi, matematik alanında birincilik (finalist) ödülüne layık görüldü.
Özel bir okuldan Burcu Moral danışmanlığında Barış Adalı tarafından hazırlanan Milenyumun Pandemi Problemi Projesi, matematik alanında birincilik (finalist) ödülü aldı.
Özel bir okuldan Melek Pekel danışmanlığında Zeynep Dila Namlı tarafından hazırlanan Dijital Oyunlarla Hikâye Yazmanın Yabancı Dil Gelişimine Etkisi Projesi, yazılım alanında üçüncü seçildi.
Bafra Sürmeli Ortaokulu’ndan Zehra Doğan danışmanlığında Kübranur Yılmaz tarafından hazırlanan Su Mektebi Projesi değerler eğitimi alanında birincilik (finalist) ödülü aldı.
Bafra Fatih Ortaokulu’ndan Aydın Kaplan danışmanlığında Vehbi İbrahim Çon ve Mehmet Dikmen tarafından hazırlanan Engelli Park Tespiti (Enpati) Projesi teknoloji alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Bafra Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Osman Doğan danışmanlığında Ela Naz Yeşilbaş tarafından hazırlanan Etkisi Artırılmış Sözlük Projesi tasarım alanında ödül aldı.
İlkadım EmineAhmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden (Ortaokul) Havva Taşkın Bayram danışmanlığında Sümeyye Dilek ve Zeynep Sudem Genç tarafından hazırlanan Motiflerin Dili Projesi Türkçe alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.
İlkadım 23 Nisan Ortaokulu’ndan Nurullah Aksel danışmanlığında Göktuğ Kapıcı tarafından hazırlanan Güvenli Bebek Arabası Projesi tarih alanında ikinci seçildi.
İlkadım Bilim ve Sanat Merkezi’nden Bahadır Oğuz danışmanlığında Ahmet Berat Dursun tarafından hazırlanan Bir Dil Müzesi Denemesi: Türkçe Müzesi Projesi teknoloji alanında ikincilik ödülüne layık görüldü.
Salıpazarı Gökçeli Ortaokulu’ndan Eda Yılmaz danışmanlığında Rana Su Akbaş ve Yağmur Altan tarafından hazırlanan İsmim Nereden Geliyor? Projesi tasarım alanında üçüncü seçildi.
Tekkeköy Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Fatma Betül Özdemir danışmanlığında Elif Beyza Duran tarafından hazırlanan Günlük Hayatta Kullandığımız Ürünlerin Su Ayak İzimize Etkisine Yönelik Farkındalık Oluşturma Çalışması Projesi Türkçe alanında birincilik (finalist) ödülüne layık görüldü.
Tekkeköy Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu’ndan Safinaz Alkan danışmanlığında Elif Melek Gören tarafından hazırlanan Damlaya Damlaya Göl Toplaya Toplaya Müze Olur Projesi değerler eğitimi alanında üçüncülük ödülü aldı.
Terme Kocaman Ortaokulu’ndan Halim Topaldemir danışmanlığında Nisa Nur Ertuğral, Caner Yıldırım ve Arda Taha Uzun tarafından hazırlanan Su Kamışından Çevre Dostu Saksı Projesi biyoloji alanında birinci (finalist) oldu.
Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu’ndan Uğur Baştan danışmanlığında Ali Kemal Şimşek tarafından hazırlanan Dijital Hikâyelerin Türkçe Dersinde Dinleme Eğitimine Katkısı Projesi biyoloji alanında ikincilik ödülü aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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