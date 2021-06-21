Sıcak havalar kalp hastalıklarını tetikleyebilir

Sıcak havalarda kalp hastalıkları bulunan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, “Sıcak hava ile beraberinde gelen yüksek nem oranı nedeniyle yaşanan sıvı kaybı, kalp krizi öyküsü bulunan, koroner damar hastalığına sahip ve kalp yetersizliği olan kişilerde ciddi problemlere yol açabilmektedir” dedi.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte kalp hastalığı vakalarında artışın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, kalp hastaları için önemli bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Canan Uğur, “Yaz mevsiminin gelmesi yapılan tatil planlarını birlikte getirmektedir. Gündelik yaşantıdan uzaklaşmak hem bedenen hem de ruhen kendilerini rahatlatmak isteyebilirler. Bununla birlikte tatil süreci kalp krizleri ve hipertansiyon ataklarını ortaya çıkarabilmektedir. Kalp yetersizliği, kalp krizi, kalp ritim bozuklukları ve hastanelere kalp hastalığı nedeni ile yatış oranları yaz aylarında kış aylarına göre daha yüksektir” diye konuştu.

Dr. Canan Uğur, şöyle devam etti: “Havanın iyi olması dışarı çıkılarak yapılan spor faaliyetleri, tatil sürecinde yüzme faaliyetleri gibi ciddi efor gerektiren durumlarda sınırlar zorlanmaktadır. Bununla birlikte yine kalp hastalarının bu süreçlerde rehavete kapılarak ilaçlarını aksatmaları, diyetleri varsa bu diyetlerin aksatılması, sıcak ve su kaybı ile birlikte yaşanabilecek atakların yolunu açmaktadır.”

Dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Dr. Canan Uğur, şunları söyledi:

“Özellikle günün en sıcak saatlerinde uzun süreli güneşlenilmemeli, bu işlem sabah erken saatlerde ya da akşam üzeri gerçekleştirilmeli. Özellikle sıvı kaybı takviye edilerek kapatılmalı. Günlük en az 22,5 litre su, meyve suyu, ılık çaylar gibi bol sıvı tüketilmeli. Sindirimi zorlayan yağlı yiyeceklerden vücudun daha fazla efor sarf edeceği ve kalp damar tıkanıklıklarına sebebiyet vereceği için kaçınılmalı. Yapılacak egzersizler ise doktoru ile belirlenen düzeyde gerçekleştirilmeli. Ayrıca bu egzersizlerin kalp sağlığını korumaya yönelik olduğu unutulmamalı, sınırlar zorlanmamalıdır. Terlemeyi önleyebilecek rahat, ince kumaşlı ve açık ton giysiler giymeleri fayda sağlayacaktır. Tüm bu uygulamalar uygulandığında kalp rahatsızlığı olan hastaların yaşam kalitesini artabileceği gibi yaşam sürelerini uzatabilirler. Eğer daha önce kalp rahatsızlığı yaşamamışsa bunun yaşanmaması için de önemli bir önlem alınmış olacaktır.”

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