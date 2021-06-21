9 yaşındaki çocuk, yanağına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

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Samsun'da caminin bahçe duvarından demirin üzerine düşen 9 yaşındaki çocuk yanağına saplanan demir itfaiye yardımıyla kesilirken, çocuk demir parçası yanağında hastaneye kaydırıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Merkez Cami bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Huzeyfe A. adlı çocuk cami bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden aydınlatma diğerinin yapılması için açık bırakılan demirin üzerine düştü. Demirin yanağını girip çıktığı çocuğun çığlıkları üzerine olay yerine koşan vatandaşlar 112 ekipleri haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Çocuğun yanağına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Demirin yanağına saplı kalan diğer kısmı ile ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun yanağına saplanan demirin hastanede çıkartıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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