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Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, ’delta’ varyantından da koruyor"

İHA

Prof. Dr. Özkaya: "Aşı, ’delta’ varyantından da koruyor"

Korona virüsle mücadeleye dünya çapında devam edilirken bir yandan ortaya çıkan yeni korona virüs varyantları kafaları karıştırıyor. Son günlerde gündemde olan Hindistan’da tespit edilen ’delta’ varyantıyla ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı olarak, delta varyantından da korunmanın mümkün olduğunu söyledi.
Korona virüs pandemisinde rastlanılan delta varyantı endişe oluşturuyor. Hindistan’da ortaya çıkan ve ardından başka ülkelerde de görülmeye başlayan "delta varyantı" ile ilgili şuana kadar 12 binin üzerinde Covid hastasını tedavi eden VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya aşı vurgusu yaptı. Yeni varyantın endişe verici bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Özkaya, "Günde neredeyse ülkemizde 1,5 milyon kişiyi aşılıyoruz. Tarihsel süreçlerde salgınlardan tek kurtuluş yolunun aşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu salgının bitmesinde tek etkili yöntem aşıdır. Aşı sizi hastalığa yakalanmaktan korumayacaktır. Aşı olduğunuzda bu hastalığı ağır geçirmeniz önlenecektir. Yoğun bakıma düşmenizi önleyecektir. ‘Bu mevcut aşılar oluşan varyantlara etkili mi?’ diye soru geliyor. Bu delta varyantı dedikleri Hindistan varyantı da çok endişe verici bir konu. Şu an laboratuvar çalışmalarında mevcut aşıların delta varyantına da etkili olduğu bulunmuş. Bizim toplumumuzda çok fazla yayılmamakta birlikte Avrupa’da biraz arttığını görüyoruz. Eskisi kadar ciddi ölümler de yok Avrupa’da. Vaka artışına rağmen aşı oldukları için ölüm sayılarında bir artış yok. Sizin delta varyantı veya Hindistan varyantı ile ilgili endişe etmeniz gereken tek şey aşı olup olmama endişenizdir" diye konuştu.

Yaşlı ile genç vatandaşın akciğerlerindeki aşı farkı
70 yaşında aşı olmuş ve korona virüse yakalanmış biri ile 49 yaşında aşı olmamış ve korona virüse yakalanmış kişilerin akciğer tomografilerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, "Sizin gerçek yaşam verilerinden bir örnek vermek istiyorum. 70 yaşında bir teyzemiz, iki doz aşısını olduktan sonra Covid 19’a yakalanıyor. Çok hafif akciğer tutulumu ile evinde bunu rahatlıkla atlatıyor. Tedavisini evde yapıyoruz. 70 yaşında olmasına rağmen bu hastalığı çok hafif atlattı. Bu aşının teyzemiz üzerinde yüzde 100 koruyuculuğu var. Yoğun bakıma yatmadı. Hastalığı evinde geçiriyor. Bu, aşının avantajıdır. Aşı olmamış 49 yaşında genç bir hastamızın akciğerine baktığımızda ise neredeyse hiç akciğeri kalmamış, her tarafı neredeyse yanmış. Covid19’a bağlı harabiyet var. Hayatını zor kurtardık" şeklinde konuştu.

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