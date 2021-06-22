Diyette doğru bilinen yanlışlar

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Kilo vermek istiyorsanız bilinçli diyet yapmak önemlidir. Doktorunuzun tavsiyelerine harfiyen uymanız kilo vermenizdeki başarıyı gösterecektir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, diyet yaparken yapılan yanlışlardan söz ederek, sağlıklı kilo vermenin püf noktalarını anlattı.



Diyete tam olarak uyulmalı

Sağlıklı kilo vermek için yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, "Diyette yapılan yanlışlar nelerdir?’ sorusuna yanıt olarak ilk olarak birinci en sık yapılan hata diyet sırasında miktar kaçaklarıdır. Evet, farklı bir yiyecek belki yemiyorsunuzdur fakat bir hamur işi, tatlı, pilav gibi yemekler miktar konusu bizim için özellikle diyet programlarımızda çok önem taşıyor. Örnek vermek gerekirse; 10 fındık yerine 15 fındık, bir meyve yerine 2 meyve tüketmek ya da 1 ekmek yerine 1 buçuk dilim ekmek tüketmek, mutfağa gidip ağzıma bir kuru kayısı atayım gibi durumlar maalesef bunlar bizim kaçak dediğimiz konuya girer. Bunlar kesinlikle diyet listesine çıkılmaması gereken kaçaklardır” diye konuştu.



Öğün atlamayın

Akay şöyle devam etti: “İkinci hata ise diyetin en başında da öğün atlamak gelir. Aldığımız kalorinin daha altına inmek daha hızlı kilo verebilmek için çoğu yapılan hatanın başında şu vardır. Sabah kahvaltımı yaptım, ekmeğimi yemedim ya da öğlen yemeğimi atladım ya da acıkmadım, ara öğünümü yemedim. Eğer biz sizlere ara öğünler ya da öğünler yazdıysak mutlaka bu öğünleri yapın, bu öğünleri yapmamanız metabolizmanızı yavaşlatacağı için kilo verme hızınızı da aşağıya çekmektedir. Üçüncü olarak en ve en önemlisi ezbere yapılan diyet programlarıdır. Ayşe bu diyette zayıflamış ya da gazete haberlerinde görülen diyetler gibi. Şimdi burada sizin kan değerleriniz ve size göre program yapılması gerektiği için bu diyet programında farklı bir yapacağınız ya da farklı birinin yapacağı diyet sizin vücudunuza cevap vermiyor olabilir. Çünkü önce vücudunuzun ne istediğini biliyor olmamız lazım. ‘Kansızlığınız mı var, D vitamini eksikliğiniz mi var, gizli şekeriniz mi var ya da şeker hastalığınız mı var, tansiyon hastalığınız mı var?’ bunlara bakıp diyetinizi buna göre planlamamız gerekiyor.”



"Yaza girdiğimiz şu günlerde sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkün"

Dyt. Elanur Yılmaz Akay şu bilgileri verdi:

“Dördüncü hata ise vitamin, mineral eksikliklerinde ilaçlar bize kilo aldıracak diye o ilaçları içmemeniz. Biliyorum ki birçok hastamızın o ilaçları içmek istemediğini söylemektedir. İçeceğiniz demir ilacı kesinlikle sizin kilo artışınıza neden olmaz hatta demir eksikliği kilo veriş hızınızı düşürür. D vitamini kilo veriş hızınızı düşürür. O yüzden ilaçlardan size kilo aldıracak diye korkmayın eğer ilaçları doktorunuz ya da diyetisyeniniz öneriyorsa mutlaka kullanın bu ilaçların kilo aldırıcı bir etkisi yoktur. Kansızlığın ve D vitaminin eksikliğinin kilo aldırıcı etkisi daha yüksektir. Beşinci hata ise kişi hiç spor yapmaz. Spor yapamayacak güçte olanlar vardır, hastalığı vardır, bu kişilere bir şey diyemeyiz. Yaşı vardır diyemeyiz. Ama genç bir bireysek kilo vermek istiyorsak mutlaka sporu diyetimiz yanına koyalım. Çünkü spor ve diyet bir bütündür. Spor sizin kilo vermenizdeki başarınızı arttırıcı etkiye sahiptir. Altıncı ise suyu az içmektir. Suyu az içerseniz metabolizmanız yavaşlar ve metabolizmanız yavaşladığı için kilo verme hızınız düşer. O yüzden mutlaka listelerinizde size önerilen su miktarlarını üstüne altına iniyor olmayalım. Su miktarlarını tüketelim. Son olarak ise hızlı kilo vermeyi beklemek. Evet kişilerin ilk hafta, ilk ay ne kadar kilo verdim diye hesap içine girmesidir. Bunu beklemek çok yanlıştır. Burada size önerilen kilo miktarına düşerseniz evet bu bizim için bir başarı demektir. Herkese güzel bir kilo verme süreci diliyorum. Yaza girdiğimiz şu günlerde sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkündür."

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