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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereköy Su Ürünleri Olağan Kongresi

İHA

Dereköy Su Ürünleri Olağan Kongresi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, S.S. Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Olağan Kongresi’nde Şevket Keşkekçi başkan oldu.
Dereköy Limanı Hizmet Binası’nda yapılan kongrede 2 aday yarıştı. 87 üyenin oy kullandı kongrede Şevket Keşkekçi 58 oy alarak başkan seçilirken, diğer aday Mahmut Demir ise 29 oyda kaldı.
Yeni Başkan Keşkekçi yaptığı açıklamada, “1979 yılında kurulan S.S. Dereköy Su Ürünleri Kooperatifimizde, ekip arkadaşlarımız ile birlikte canla başla çalışmaya hazırız. Hedefimiz Dereköy Limanı’nı Türkiye’nin en modern liman haline getirmektir. Limanımızda bazı eksiklerimiz var. En kısa süre içerisinde bunları tamamlayacağız. Balık sezonunda bir ay içerisinde limanımızda 30 tekne bakımı oluyor. İki katına çıkarmak istiyoruz. Limanın iç çevrilmesi kamera sistemleri, çevre temizliği ikinci bir tekne bakım onarım yeri hedeflerimizin arasındadır. Değerli üyelerimize bizi bu göreve layık gördükleri için cani gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
S.S. Dereköy Su ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Başkan Şevket Keşkekçi, Başkan Yardımcısı Muzaffer Tığ, Yönetim Kurulu Üyeleri Vehbi Şafak, Bekir Kılıç, Ömer Akgöz ve Şemon Aydın.

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