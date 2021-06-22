Samsun Valisi: "Şiddetsiz bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemizde ve ilimizde hiçbir kadının ve insanın şiddete maruz kalmadığı, çocuklarımızın suça sürüklenmediği bir toplum inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Kadın, Aile ve Çocuk Koordinasyon Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, yürütülen ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. İl Kadın, Aile ve Çocuk Koordinasyon Kurulu'nun başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ailenin her bir ferdinin hukuksal, ekonomik, sosyokültürel ve eğitimsel açıdan hayata daha güçlü tutunabilmesi için çalıştığını belirten Vali Dağlı, “Ülkemizde ve ilimizde hiçbir kadının ve insanın şiddete maruz kalmadığı, çocuklarımızın suça sürüklenmediği bir toplum inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak her türlü projenin ve kooperatiflerin destekçisi olacağız” diye konuştu.

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