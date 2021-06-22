Samsun'da halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 88 bin 729 oldu Samsun ili kütüphane istatistikleri 2020

Samsun’da halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 88 bin 729 oldu.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Yılı Kütüphane İstatistiklerinden “Samsun İli Kütüphane İstatistikleri, 2020" konusunda bir basın bülteni hazırladı. Buna göre Samsun’da 16 halk kütüphanesi mevcut. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı 325 bin 100, kullanıcı sayısı 272 bin 715, kayıtlı üye sayısı 88 bin 729 ve ödünç verilen materyal sayısı ise 93 bin 349 oldu.

Türkiye genelinde halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısı 21 milyon 125 bin 16 oldu. 325 bin 100 adet kitap ile Türkiye genelindeki halk kütüphanelerinde yer alan kitapların yüzde 1,5’i Samsun ili halk kütüphanelerinde bulunmakta. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı en fazla olan il İstanbul (1 milyon 848 bin 849 adet). İstanbul’u Ankara (765 bin 486 adet), Konya (583 bin 490 adet), Isparta (541 bin 599 adet) ve İzmir (506 bin 407 adet) takip ediyor. En az olan il ise 50 bin 587 kitap ile Ardahan. Ardahan’ı Kilis (54 bin 795 adet), Yalova (63 bin 920 adet) ve Hakkari (82 bin 767 adet) illeri takip ediyor. Samsun bu sıralamada 325 bin 100 adet kitap ile 20. sırada yer aldı.



Samsun’da halk kütüphanelerinde bulunan kitapların yüzde 47,3’ü edebiyat ve retorik konulu

Samsun halk kütüphanelerinde bulunan kitaplar konularına göre incelendiğinde yüzde 47,3’ü edebiyat ve retorik, yüzde 17,5’i sosyal bilimler, yüzde 10,3’ü coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, yüzde 6,3'ü din, yüzde 5,2'si genel, yüzde 3,7'si sanat, yüzde 3,4’ü felsefe ve psikoloji, yüzde 2,9'u uygulamalı bilimler ve teknoloji, yüzde 1,8'i doğa bilimleri ve matematik, yüzde 1,5’i ise dil ve dilbilim konularında olduğu görüldü.



Samsun’da örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 570 kütüphane var

Samsun’da bulunan devlet okullarında 381, özel okullarda 98 ve özel kurslarda 91 olmak üzere eğitim kurumlarında toplam 570 adet kütüphane bulunuyor. Kütüphanelerde bulunan materyal sayıları ise 545 bin 979 adet kitap, 2 bin 280 adet süreli yayın, 1709 adet CD, 1405 adet DVD, 5 bin 882 adet afiş, atlas, harita, mikrofilm, disket, vb., 162 adet bilgisayar, 58 adet etkileşimli tahta, 47 adet satranç masası, 121 adet zeka oyunları şeklinde sıralanıyor.

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