Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Emir T.S. sağ göğüs altından ve her iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı. Emir T.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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