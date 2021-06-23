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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Emir T.S. sağ göğüs altından ve her iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı. Emir T.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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