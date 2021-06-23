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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Skolyoz için çocukların kürek kemiklerine bakın

İHA

Skolyoz için çocukların kürek kemiklerine bakın

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, "Tedavisinde erken tanının çok önemli olduğu skolyoz için ailelerinin çocuklarını gözlemlemeleri ile hastalığı tespit edebilirler” dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Suat Akar, haziran ayı skolyoz farkındalık ayı nedeniyle açıklama yaparak hastalığa dikkat çekti. Gelişim bozukluğuna bağlansa da nedeni tam olarak bilinmeyen skolyozun bazen çekilen göğüs röntgeninde tesadüfen tespit edildiğini belirten Uzm. Dr. Suat Akar, "Skolyoz omurganın yana doğru 10 dereceden fazla eğik olma durumudur. Omurganın ve göğüs boyun bölgelerin birinde olabildiği gibi 2 bölgeyi veya omurganın tümünü kapsayan skolyozlar olabilir. Skolyozların yüzde seksenin kesin nedeni bilmemektir. Yani idiopatiktir. Nedeni saptananlar ise konjenital geçişli konnektif doku hastalıkları, nöromüsküler hastalıklar veya kas iskelet sistemi hastalıkları sonucu meydana gelir. İdiopatik skolyozun 03 yaş görüleni infantil tip olup bunun çoğu geriler. 4 10 yaş arasında görülen juvenil tip, ergenlikte görülen ise adölesan tiptir. Skolyozun en çok ilerlemesi ergenlik döneminde olur. Bu nedenle ergenlik döneminde erken tanı önemlidir. Kemik kemik maturasyonu tamamlandıktan sonra skolyoz ilerlemesi durur veya ileri derece skolyozlarda çok az ilerleme olur. Anneler çocuklarını belden aşağıya soyup ayakta iken kolları yana sarkmış avuç içleri birbirine bakacak şekilde dizlerini bükmeden öne eğilmelerini isteyerek test yapabilirler. Daha çok kız çocuklarında görülür. Skolyoz en fazla, en hızlı büyümenin görüldüğü, yaşamın ilk 5 yılında ve ergenlik döneminde artış göstermektedir” diye konuştu.

Skolyoz tespiti
Skolyoz tespiti hakkında bilgi veren Dr. Suat Akar, “Eğer kürek kemiklerinde biri diğerine göre daha yukarıda ise skolyozdan şüphelenmelidirler. Yine çocuklar ayakta dik dururken omuzları aynı hizada değil ise diğeri ötekinden daha aşağı hizadaysa yine skolyoz şüphelenmedirler. Yine okul çağında yapılan de doktorlar tarafından yapılan taramalarda da skolyoz tespit edilebilir. Eğer annede skolyoz var ise çocuklarda skolyoz taraması yapılmalıdır. Skolyoz röntgen filmi ile tespit edilir. Vücuttaki eğrilik buna göre hesaplanır. Eğer eğrilik 20 derecenin altında ise 6 ay sonra tekrar kontrol filmi çekilir. Eğer 6 ay sonra eğrilik arttığı tespit edilmiş ise tedavi planlaması yapılmaktadır. Bu anlamda skolyoz hastalığında erken tanı çok önemlidir" şeklinde konuştu.

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