Esen: “Salgın döneminde çocuklarımızı en iyi şekilde YKS’ye hazırladık”

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021YKS) 2627 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, YKS konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Esen,

“Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak salgın döneminde çocuklarımızın öğrenme kayıplarını en aza indirmek ve üniversiteye hazırlıkta eksik bilgilerinin kalmaması için özel projeler ve çalışmaları hayata geçirdik. Çocuklarımız için öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz büyük fedakârlıkta bulundular. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Coşkun Esen açıklamalarının devamında öğrencilerin hem öğrenme kaybını azaltmak hem de sınav başarılarını artırmak için il genelinde yaptıkları çalışmalardan bahsederek sözlerine şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaklaşık 3 yıldır Samsun GİS ismini verdiğimiz projemizi uyguluyoruz. Projemiz kapsamında öğrencilerimize çevrim içi kazanım değerlendirme testleri uyguladık. Bu sınavlarda çocuklarımız, eksik öğrenmelerini görerek telafi edebilme imkânı bulabildi. Bu kazanım değerlendirme testleriyle ilgili video anlatımları yayımlayarak çocuklarımızın, sorulan soruların çözümlerini görebilmelerini sağladık. Yine Samsun GİS projemiz ile öğretmenlerimiz öğrencileriyle kılavuz öğretmenlik sistemi sayesinde birebir ilgilenme fırsatı yakaladı. Çocuklarımızın yapamadıkları soruları ve sınava hazırlık sürecinde yaşadıkları sorunları çevrim içi olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde çözebilecekleri Rehberim Samsun uygulamasını hayata geçirdik. Uygulama kapsamında çocuklarımız yapamadıkları soruların fotoğraflarını çekerek sistem üzerinden öğretmenlerimize gönderebiliyor ve öğretmenlerimiz soruları çözdükten sonra tekrar yine sistem üzerinde öğrencilerimize gönderiyor. Bugüne kadar yaklaşık 4.000’den fazla sorunun sorulduğu ve çözüldüğü uygulamamız çocuklarımız tarafından çok beğenildi. İlerleyen yıllarda bu sistemimizi tüm öğrencilerimize açmayı planlıyoruz. Yine öğrencilerimiz için okullarımız bünyesinde destekleme yetiştirme kursları yapıldı. Bu kurslarda öğretmenlerimiz salgın sürecinde büyük fedakârlıklar ile çocuklarımızın öğrenmelerini destekledi.”

İl olarak bütün kurumların desteği ile başarılı bir yıl geçirildiğinden bahseden Esen açıklamalarında öğrencilere şöyle seslendi:

“Yoğun bir ders yılın ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) gireceksiniz. Her sınavın bir basamak olduğunu ve hayat denilen bu yolda daha nice basamaklarla karşılaşacağınızı unutmayın. Öncelikle kendinize inanın. Hayatta sınavdan daha önemli şeyler var. Bunların farkına varın. Sınavı geleceğinizin tek belirleyicisi olarak görmeyin. Sadece bir dönemeç, bir virajdır. Sınavdan sonra da geleceğinizin oluşma süreci devam edecektir. Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin. Yine kendinizi başka öğrenciler ile kıyaslamayın. Her birey kendine özeldir. Sınav öncesinde belki de anında yapamayacağım, başaramayacağım gibi korkular yaşayarak bu hisselerin sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Siz bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Buna inanın. Hiçbir sınav sizden değerli değildir.”

Coşkun Esen ebeveynlere de önemli uyarılarda bulunarak “Çocuklarımız kadar ebeveynlerimiz de kaygılarını yönetebilmelidir. Ebeveynler sınav süresince en az çocukları kadar heyecanlı olabiliyorlar. Bu heyecan sınav yaklaştıkça yoğun bir kaygıya dönüşebiliyor. Sizin kaygınız onların kaygısını ve heyecanını artırabilir. Kaygılı olmanız normal, normal olmayan onu çocuğunuzun duygu durumuna yüklemenizdir” ifadelerini kullandı.

Coşkun Esen, “YKS konusunda okullarınızda Psikolojik Danışmanlarımız ve Rehber Öğretmenlerimiz tarafından bilgilendirmeler yapılmıştı. Ben de gençlerimize son kez bazı kısa uyarılarda bulunmayı isterim” diyerek önemli hatırlatmalarda bulundu:

“Sınava gireceğiniz okul / bina ve salonu mutlaka önceden gidip görün. Sınav binasına ÖSYM’nin size belirttiği saatten en az 30 dakika önce gidin. Sınav anında ihtiyacınız olacak olan belgeleri yanınıza almayı unutmayın. Rahat kıyafetler ile sınava girin. Sınav günü trafiğini dikkate alarak sınav salonuna gidin. Sınav uygulaması yapılacak olan okullarımız, salgın önlemeleri kapsamında dezenfekte edilmiş ve her türlü sağlık önlemleri alınmış olarak sizleri bekliyor olacak. Sınava ilk girdiğinizde bir heyecan hissetmeniz doğal. Her öğrencinin bu heyecanı yaşadığını unutmayın. Bu durum aslında sizin sınava daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır ancak aşırı bir hal almaya başlarsa ve sınav süresince azalmazsa nefes ve gevşeme egzersizleriyle kendinizi rahatlatabilirsiniz.”

Esen açıklamalarını, “YKS’ye girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sınavlarda görev alan yönetici ve öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum” sözleriyle tamamladı.

