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Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama Başkan Demirtaş: "Sporcularımız başarıyı bir kez daha tescilledi"

İHA

Şampiyon Altuğ Demir'e havalimanında coşkulu karşılama Başkan Demirtaş: "Sporcularımız başarıyı bir kez daha tescilledi"

Özbekistan’da düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası'nda Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon olan İlkadım Belediye Spor Kulübü sporcusu Altuğ Demir, dönüşte Samsun Çarşamba Havalimanı'nda coşku ile karşılandı.
İlkadım Belediye sporcusu Altuğ Demir, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen WAKO Uluslararası Kick Boks Turnuvası’na Antrenör Özgür Arlı ile hazırlanarak katıldı. Demir, 71 kilogram büyükler full contact kategorisinde finalde, Kazakistanlı rakibini yenerek şampiyon oldu.
14 21 Haziran arasında düzenlenen turnuvada başarılı bir performans ortaya koyarak ayyıldızlı bayrağı göndere çektiren sporcu Altuğ Demir, SamsunÇarşamba Havalimanı'nda İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. “Hoş geldin Şampiyon” yazılı pankartı görerek duygulanan Altuğ Demir sevincini ailesi ve sevenleri ile paylaştı.

“Kulübümüz başarısını bir kez daha tescilledi”
Yaşanan başarının Samsun için tarifsiz bir mutluluk yaşattığını ifade eden İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, ”İlkadım Belediye Spor Kulübü bir kez daha başarısını tescilledi. Katıldığı müsabakalarda şehrimizi en iyi şekilde temsil eden ve yakaladığı başarılarla şampiyonluğunu ilan ederek bizleri gururlandıran sporcumuz Altuğ Demir’e ve Antrenörümüz Özgür Arlı’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Emeklerimizin karşılığını aldık”
Altuğ Demir’i aldığı başarıdan dolayı tebrik eden Özgür Arlı, “Bu organizasyona en iyi şekilde hazırlanmıştık. Emeklerimizin karşılığını aldık. İnşallah bundan sonrası için de hem Samsun hem de ülkemize önemli dereceler kazandıracaktır. Organizasyona katılan tüm milli sporcularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Salon sporlarına desteğimiz artarak devam edecek”
İlkadım Belediyesi olarak her zaman ilklerin ve yenilerin belediyesi olduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Uluslararası arenada şanlı bayrağımızı göklere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan şampiyon sporcumuz Altuğ Demir göğsümüzü kabarttı. Başarılarından dolayı tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra da İlkadım’da salon sporları başta olmak üzere gençlerin merakla takip ettiği kick boks olmak üzere bu tarz spor çalışmalarımız devam edecektir. Gençliğin zinde ve azimli olarak yetişmesi adına bir taraftan spor bir taraftan da sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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